Решение о переводе экс-президента Грузии в военный госпиталь принял грузинский Минюст.
Важно Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы: Ясько говорит, что его надо спасать
Заметим, что сейчас политик находится в реанимации тюремной больницы в Рустави.
Министерство юстиции приняло решение доставить осужденного Михеила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили. Власти ждут согласия политика на транспортировку,
– сказал глава ведомства Рати Брегадзе.
В каком состоянии сейчас Саакашвили
14 ноября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние его пациента ухудшилось. По его словам, политик не смог встать с постели из-за сильной слабости. В Министерстве иностранных дел Украины тоже обеспокоены ухудшением состояния здоровья Саакашвили.
Украина требует, чтобы грузинская власть:
- обеспечила Саакашвили надлежащей медицинской помощью;
- перевела его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.
Украина по-прежнему будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину,
– подчеркнули в нашем МИДе.
Голодовка Саакашвили: главное
- Бывший президент Грузии объявил голодовку в знак протеста против его осуждения. Он голодает с 1 октября. Состояние политика постепенно ухудшалось, однако он отказывался от перевода в тюремную больницу.
- 8 ноября его все же госпитализировали на вертолете. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что при транспортировке политика избили.
- 18 ноября Михеил Саакашвили потерял сознание в тюрьме просто после встречи с адвокатами. Экс-президента Грузии вынесли из комнаты для свиданий на носилках.
- Ранее группа медиков, действующая при омбудсмене Грузии, сообщила, что состояние заключенного политика – критическое.