Решение о переводе экс-президента Грузии в военный госпиталь принял грузинский Минюст.

Важно Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы: Ясько говорит, что его надо спасать

Заметим, что сейчас политик находится в реанимации тюремной больницы в Рустави.

Министерство юстиции приняло решение доставить осужденного Михеила Саакашвили в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили. Власти ждут согласия политика на транспортировку,

– сказал глава ведомства Рати Брегадзе.

В каком состоянии сейчас Саакашвили

14 ноября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние его пациента ухудшилось. По его словам, политик не смог встать с постели из-за сильной слабости. В Министерстве иностранных дел Украины тоже обеспокоены ухудшением состояния здоровья Саакашвили.

Украина требует, чтобы грузинская власть:

обеспечила Саакашвили надлежащей медицинской помощью;

перевела его в многопрофильное медицинское учреждение для оказания неотложной помощи.

Украина по-прежнему будет уделять особое внимание соблюдению прав украинского гражданина Михеила Саакашвили и возвращению его в Украину,

– подчеркнули в нашем МИДе.

Голодовка Саакашвили: главное