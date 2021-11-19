Рішення про переведення експрезидента Грузії до військового шпиталю ухвалив грузинський мін'юст.
Важливо Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні: Ясько каже, що його треба рятувати
Зауважимо, що наразі політик перебуває у реанімації тюремної лікарні у Руставі.
Міністерство юстиції ухвалило рішення доставити засудженого Міхеіла Саакашвілі у військовий шпиталь імені Георгія Абрамішвілі. Влада чекає на згоду політика на транспортування,
– сказав глава відомства Раті Брегадзе.
В якому стані зараз Саакашвілі
14 листопада особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що стан його пацієнта погіршився. За його словами, політик не зміг підвестися з ліжка через сильну слабкість. У Міністерстві закордонних справ України також стурбовані погіршенням стану здоров'я Саакашвілі.
Україна вимагає, аби грузинська влада:
- забезпечила Саакашвілі належною медичною допомогою;
- перевела його до багатопрофільного медичного закладу для надання невідкладної допомоги.
Україна й надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав українського громадянина Міхеїла Саакашвілі та поверненню його до України,
– наголосили у нашому МЗС.
Голодування Саакашвілі: головне
- Колишній президент Грузії оголосив голодування на знак протесту проти його засудження. Він голодує з 1 жовтня. Стан політика поступово погіршувався, однак він відмовлявся від переведення у тюремну лікарню.
- 8 листопада його таки госпіталізували на вертольоті. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що при транспортуванні політика побили.
- 18 листопада Міхеіл Саакашвілі знепритомнів у в'язниці просто після зустрічі з адвокатами. Експрезидента Грузії винесли з кімнати для побачень на ношах.
- Раніше група медиків, що діє при омбудсменові Грузії, повідомила, що стан ув'язненого політика – критичний.