Рішення про переведення експрезидента Грузії до військового шпиталю ухвалив грузинський мін'юст.

Важливо Саакашвілі перевели в реанімацію тюремної лікарні: Ясько каже, що його треба рятувати

Зауважимо, що наразі політик перебуває у реанімації тюремної лікарні у Руставі.

Міністерство юстиції ухвалило рішення доставити засудженого Міхеіла Саакашвілі у військовий шпиталь імені Георгія Абрамішвілі. Влада чекає на згоду політика на транспортування,

– сказав глава відомства Раті Брегадзе.

В якому стані зараз Саакашвілі

14 листопада особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що стан його пацієнта погіршився. За його словами, політик не зміг підвестися з ліжка через сильну слабкість. У Міністерстві закордонних справ України також стурбовані погіршенням стану здоров'я Саакашвілі.

Україна вимагає, аби грузинська влада:

забезпечила Саакашвілі належною медичною допомогою;

перевела його до багатопрофільного медичного закладу для надання невідкладної допомоги.

Україна й надалі приділятиме особливу увагу дотриманню прав українського громадянина Міхеїла Саакашвілі та поверненню його до України,

– наголосили у нашому МЗС.

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