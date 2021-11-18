До такого висновку після дійшла група лікарів під егідою омбудсмана Грузії Ніно Ломджарії. Вони 16 листопада провели медичний огляд політика.

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Саакашвілі у критичному стані

Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками,

– заявив Лікар Георгій Григолія.

Група медиків переконана, що в'язнична лікарня не готова надати необхідне лікування для людини у такому стані.

Міхеіл Саакашвілі не припиняє голодування, тому з кожним днем його стан погіршуватиметься. "Ми рекомендуємо госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування", – підсумували медики.

Водночас Григолія зазначив, що Саакашвілі наразі не потрібна реанімація.

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