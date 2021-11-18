До такого висновку після дійшла група лікарів під егідою омбудсмана Грузії Ніно Ломджарії. Вони 16 листопада провели медичний огляд політика.
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Саакашвілі у критичному стані
Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі нині критичний за багатьма життєвими показниками,
– заявив Лікар Георгій Григолія.
Група медиків переконана, що в'язнична лікарня не готова надати необхідне лікування для людини у такому стані.
Міхеіл Саакашвілі не припиняє голодування, тому з кожним днем його стан погіршуватиметься. "Ми рекомендуємо госпіталізувати його до багатопрофільної клініки, в якій йому можуть надати повноцінне лікування", – підсумували медики.
Водночас Григолія зазначив, що Саакашвілі наразі не потрібна реанімація.
Перебування Саакашвілі у тюремній лікарні: що відомо
- Міхеіла Саакашвілі перевели у в'язничну лікарню у Глдані, хоча він був проти.
- Політик відмовляється від лікування і продовжує голодування.
- На 44-й день без їжі колишній грузинський президент не зміг встати з ліжка.
- Адвокат Саакашвілі розповів, що 14 листопада до політика не впустили консиліум лікарів, який сформували у грузинському Міністерстві охорони здоров'я.
- Своє занепокоєння тим, що стан чоловіка може бути критичним, висловила уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.