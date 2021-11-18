К такому выводу пришла группа врачей под эгидой омбудсмена Грузии Нино Ломджарии. Они 16 ноября провели медицинский осмотр политика.

Читайте также Личного врача Саакашвили не пустили к нему в тюрьму

Саакашвили в критическом состоянии

Состояние здоровья Михеила Саакашвили ныне критическое по многим жизненным показателям,

– заявил Врач Георгий Григолия.

Группа медиков убеждена, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение для человека в таком состоянии.

Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, поэтому с каждым днем ​​его состояние будет ухудшаться. "Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение", – подытожили медики.

В то же время Григолия отметил, что Саакашвили пока не нужна реанимация.

Нахождение Саакашвили в тюремной больнице: что известно