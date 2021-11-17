Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Врач ожидает по 5 – 7 часов возле входа в тюрьму

О том, что он не может попасть к своему пациенту, Ника Кипшидзе рассказал сам. Врач отметил, что иногда вынужден ожидать по 5 – 7 часов возле входа в тюрьму. Однако разрешение ему выдают только тогда, когда Саакашвили становится гораздо хуже.

В анализах Саакашвили – критические показатели

Денисова отметила, что в последних анализах экс-президента Грузии был обнаружен критически низкий уровень калия. Этот дефицит приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Сам необходимые препараты принимать Саакашвили отказывается – из-за недопуска личного врача.

Важно! Саакашвили готов прекратить голодовку, если его переместят в многопрофильную гражданскую больницу.

В тюрьме не могут обеспечить нужное лечение, – врач

Капшидзе отметил, в тюремной больнице не смогут, как следует, вывести политика из голодовки. Даже в Грузии нет медиков с необходимой специальностью и опытом.

Ранее Европейский суд требует от Грузии предоставить Саакашвили необходимую помощь

Что известно о состоянии Саакашвили:

Саакашвили вернулся в Грузию в канун первого тура местных выборов.

В Батуми политика задержали, так как он осужден по многим уголовным делам.

Экс-президент сразу объявил голодовку.

С просьбой прекратить голодовку к Саакашвили обратился мэр Львова Андрей Садовый. Саакашвили ответил ему в письме.

Лечиться в тюрьме политик отказывается. По информации адвокатов и омбудсмена Людмилы Денисовой, его состояние стремительно ухудшается.

14 ноября к политику не впустили консилиум врачей, который сформировали в Минздраве Грузии.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

К гражданину Украины Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе!

Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5 – 7 часов у входа в тюрьму N 18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.

При последнем посещении в анализах Михеила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михеил отказался их принимать.

Врач отметил, что Михеил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если он будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.

Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N 18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию.

После завершения встречи в 23:00, Ника вернулся к тюрьме в ожидании возможности допуска к Михеилу Саакашвили. Двухчасовое ожидание не дало результатов – разрешение на посещение так и не было предоставлено.

Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михеила.