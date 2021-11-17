Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Врач ожидает по 5 – 7 часов возле входа в тюрьму
О том, что он не может попасть к своему пациенту, Ника Кипшидзе рассказал сам. Врач отметил, что иногда вынужден ожидать по 5 – 7 часов возле входа в тюрьму. Однако разрешение ему выдают только тогда, когда Саакашвили становится гораздо хуже.
В анализах Саакашвили – критические показатели
Денисова отметила, что в последних анализах экс-президента Грузии был обнаружен критически низкий уровень калия. Этот дефицит приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. Сам необходимые препараты принимать Саакашвили отказывается – из-за недопуска личного врача.
В тюрьме не могут обеспечить нужное лечение, – врач
Капшидзе отметил, в тюремной больнице не смогут, как следует, вывести политика из голодовки. Даже в Грузии нет медиков с необходимой специальностью и опытом.
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Что известно о состоянии Саакашвили:
- Саакашвили вернулся в Грузию в канун первого тура местных выборов.
- В Батуми политика задержали, так как он осужден по многим уголовным делам.
- Экс-президент сразу объявил голодовку.
- С просьбой прекратить голодовку к Саакашвили обратился мэр Львова Андрей Садовый. Саакашвили ответил ему в письме.
- Лечиться в тюрьме политик отказывается. По информации адвокатов и омбудсмена Людмилы Денисовой, его состояние стремительно ухудшается.
- 14 ноября к политику не впустили консилиум врачей, который сформировали в Минздраве Грузии.
Текст публикации Людмилы Денисовой:
К гражданину Украины Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе!
Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5 – 7 часов у входа в тюрьму N 18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили.
При последнем посещении в анализах Михеила был обнаружен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.
Стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михеил отказался их принимать.
Врач отметил, что Михеил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если он будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки.
Ника Кипшидзе подтвердил выводы медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N 18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выводу Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты-врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию.
После завершения встречи в 23:00, Ника вернулся к тюрьме в ожидании возможности допуска к Михеилу Саакашвили. Двухчасовое ожидание не дало результатов – разрешение на посещение так и не было предоставлено.
Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михеила.