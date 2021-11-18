Об этом рассказал адвокат политика Бека Басилая.
Ранее Его состояние может быть критическим, – Денисова об отказе Грузии допустить ее к Саакашвили.
Саакашвили поскользнулся и упал
Миша выходил после встречи с адвокатами, поскользнулся и упал. После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его. До этого он чувствовал себя очень плохо,
– сказал Басилая.
Как сообщает "Эхо Кавказа", впоследствии Басилая сообщил, что состояние политика удалось стабилизировать.
У тюрьмы – большое количество полиции
Между тем грузинские СМИ сообщили, что в настоящее время возле Глданской тюрьмы находятся многие правоохранители и спецтехника. Однако реанимобиля у здания не видели.
Состояние Саакашвили – критическое, – врачи.
Ранее группа медиков, действующая при омбудсмене Грузии, сообщила, что состояние заключенного политика – критическое. Медики 16 ноября провели осмотр Саакашвили. Консилиум согласился, что тюремная больница не владеет необходимыми специалистами и средствами, чтобы помочь экс-президенту.
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Главное о состоянии Саакашвили:
- Политик в Грузии был задержан 1 октября. Тогда он и начал голодовку.
- Саакашвили решительно протестовал против перевода в тюремную больницу. Однако 8 ноября его туда же перевели.
- По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, экс-президента во время транспортировки избили.
- Европейский суд по правам человека требует от Грузии обеспечить лечение Саакашвили.