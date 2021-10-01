Саакашвили объявил голодовку в СИЗО: требует встречи с украинским консулом

Третий президент Грузии Михtил Саакашвили, которого задержали вечером 1 октября, объявил голодовку в СИЗО. Кроме того, политик требует встречи с украинским консулом.

Об этом сообщила омбудсмен Нино Ломджария после встречи с Михеилом Саакашвили.

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Саакашвили считает себя политзаключенным

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили считает себя политзаключенным и не соглашается с приговором суда. Именно в знак протеста против этого политик объявил голодовку.

Кроме того, Саакашвили прошел медицинское освидетельствование. После визита медиков экс-президент поговорил с омбудсменом, которому заявил о том, что как гражданин Украины он требует встречи с консулом.

Также Саакашвили рассказал детали задержания. На тот момент он был один и никакого сопротивления правоохранителям не оказывал.

Задержание Саакашвили: главное