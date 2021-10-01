Саакашвили объявил голодовку в СИЗО: требует встречи с украинским консулом
Источник:Rustavi2
Третий президент Грузии Михtил Саакашвили, которого задержали вечером 1 октября, объявил голодовку в СИЗО. Кроме того, политик требует встречи с украинским консулом.
Об этом сообщила омбудсмен Нино Ломджария после встречи с Михеилом Саакашвили.
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Саакашвили считает себя политзаключенным
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили считает себя политзаключенным и не соглашается с приговором суда. Именно в знак протеста против этого политик объявил голодовку.
Кроме того, Саакашвили прошел медицинское освидетельствование. После визита медиков экс-президент поговорил с омбудсменом, которому заявил о том, что как гражданин Украины он требует встречи с консулом.
Также Саакашвили рассказал детали задержания. На тот момент он был один и никакого сопротивления правоохранителям не оказывал.
Задержание Саакашвили: главное
- Утром 1 октября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обнародовал видеообращение, где заявил о своем возвращении в Грузию.
- Вечером того же дня премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
- На родине против Саакашвили ранее возбудили несколько уголовных дел, из-за чего ему грозит до 6 лет заключения. Сейчас политика доставили в Руставскую тюрьму недалеко от Тбилиси.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилования Саакашвили не получит.
- В Офисе президента Украины задержание Саакашвили назвали "местью политику".