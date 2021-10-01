Саакашвілі оголосив голодування у СІЗО: вимагає зустрічі з українським консулом

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого затримали ввечері 1 жовтня, оголосив голодування в СІЗО. Крім того, політик вимагає зустрічі з українським консулом.

Про це повідомила омбудсмен Ніно Ломджарія після зустрічі з Міхеїлом Саакашвілі.

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Саакашвілі вважає себе політв'язнем

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вважає себе політв'язнем і не погоджується з вироком суду. Саме на знак протесту проти цього політик оголосив голодування.

Крім того, Саакашвілі пройшов медичний огляд. Після візиту медиків експрезидент поговорив з омбудсменом, якому заявив про те, що як громадянин України він вимагає зустрічі з консулом.

Також Саакашвілі розповів деталі затримання. На той момент він був сам і жодного опору правоохоронцям не чинив.

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