Саакашвілі оголосив голодування у СІЗО: вимагає зустрічі з українським консулом
Джерело:Rustavi2
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого затримали ввечері 1 жовтня, оголосив голодування в СІЗО. Крім того, політик вимагає зустрічі з українським консулом.
Про це повідомила омбудсмен Ніно Ломджарія після зустрічі з Міхеїлом Саакашвілі.
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Саакашвілі вважає себе політв'язнем
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вважає себе політв'язнем і не погоджується з вироком суду. Саме на знак протесту проти цього політик оголосив голодування.
Крім того, Саакашвілі пройшов медичний огляд. Після візиту медиків експрезидент поговорив з омбудсменом, якому заявив про те, що як громадянин України він вимагає зустрічі з консулом.
Також Саакашвілі розповів деталі затримання. На той момент він був сам і жодного опору правоохоронцям не чинив.
Затримання Саакашвілі: головне
- Уранці 1 жовтня експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі оприлюднив відеозвернення, де заявив про своє повернення в Грузію.
- Ввечері того ж дня прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.
- На батьківщині проти Саакашвілі раніше порушили декілька кримінальних справ, через що йому загрожує до 6 років ув'язнення. Наразі політика доставили у Руставську в'язницю неподалік Тбілісі.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.
- В Офісі Президента України затримання Саакашвілі назвали "помстою політику".