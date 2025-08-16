После саммита на Аляске, где Трамп встретился с Путиным, американский президент заявил, что встреча "была теплой", а переговоры прошли позитивно. Он посоветовал украинскому лидеру Зеленскому заключить мирное соглашение и планирует встретиться с ним 18 августа в Вашингтоне.

Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах и дипломат Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом отметил, что президент США шел играть с Путиным с открытыми картами.

Проигрышная техника переговоров

Огрызко напомнил слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который сказал, что еще до встречи с российским диктатором Трамп уже проиграл. Стоит проанализировать технику ведения переговоров. Трамп заявил, что планирует в течение первых минут посмотреть Путину в глаза и понять хочет он или нет завершать войну.

Это было озвучено публично, поэтому Путин мог принять это к сведению и сказать ему, что действительно очень-очень хочет закончить боевые действия, а значит – Трамп уже в его кармане. В дальнейшем глава Кремля может нагружать его всем, что ему нужно.

Разве это тактика переговоров? Специалисты, которые в этом хоть немного разбираются, разводят руками. Нельзя заблаговременно выдавать все то, что ты хочешь получить. Это наивно, так профессионалы не делают,

– заметил Огрызко.

Путин может играть и на теме денег, ведь Трамп бизнесмен и любит зарабатывать. Это, по мнению экс-главы МИД, его второй козырь в игре с американским лидером. Он будет пытаться разговорами о совместных бизнес-проектах развернуть его в свою сторону.

Огрызко предположил, что Путин мог сказать, что согласится на что-то, но в случае, если США будут сотрудничать с Россией по экономическим вопросам и Трамп снимет санкции. Президент Соединенных Штатов, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины, может согласиться на это.

Путин хоть и был плохим разведчиком, но учился в разведшколе, где, видимо, были неплохие преподаватели, поэтому даже такие ученики все-таки что-то запоминают. Путина его знания будут выручать, а у Трампа такой школы нет,

– подытожил Огрызко.

