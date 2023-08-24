Это было выступление аутсайдера, – политолог разобрал речь Путина на саммите БРИКС

В Южно-Африканской Республике проходит саммит БРИКС, на который не приехал Владимир Путин. Однако он выступил на мероприятии онлайн. Но раньше российский диктатор рассматривал эту площадку как место, где он мог бы доминировать своей империей. Однако Путин там был ныне как аутсайдер.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Олег Лисной, отметив, что раньше россияне говорили, что бункерному деду не страшно куда-то уезжать. А он не поехал не только на саммит БРИКС в ЮАР, да еще и отказался ехать в Турцию.

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"На самом деле это было выступление аутсайдера уже на чужом концерте. Это был концерт Китая", – сказал Лисной.

КНР считает эту площадку основой своего политического влияния и хочет расширить это влияние с помощью других стран. И это важно, ведь Россия там играет не первую скрипку.

Российский диктатор начал нести чепуху о том, что страна-агрессор якобы имеет "5 экономику в мире" и что якобы у нее даже больше возможности, чем у Германии. Бункерный дед что историк, что экономист так себе.

Главное, что эта организация сейчас продемонстрировала в принципе свою основную сущность – это щука, рак и лебедь. Неизвестно, входит ли в эту тройку Россия или уже не входит,

– отметил политолог.

Олег Лисной добавил, что участников саммита БРИКС объединяет ненависть к Западу. Многие из входящих туда рассматривают войну России против Украины как войну России с Западом. Путин как раз на этом и спекулирует.

"То, что его нет на этом саммите, показывает, что он не сильный лидер и это нельзя было не заметить. Он может говорить все, что угодно с телеэкрана. Но в него уже не верят как в лидера, пока верят как в большую страну, у которой очень много оружия", – убежден политолог.

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