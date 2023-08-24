Це був виступ аутсайдера, – політолог розібрав промову Путіна на саміті БРІКС

У Південно-Африканській Республіці триває саміт БРІКС, на який не приїхав Владімір Путін. Однак він виступив на заході онлайн. Та раніше російський диктатор розглядав цей майданчик як місце, де він міг би домінувати своєю імперією. Проте Путін там був нині як аутсайдер.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Лісний, зауваживши, що раніше росіяни казали, що бункерному діду не страшно кудись їхати. А він не поїхав не лише на саміт БРІКС у ПАР, так ще й відмовився їхати до Туреччини.

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"Насправді, це був виступ аутсайдера вже на чужому концерті. Це був концерт Китаю", – сказав Лісний.

КНР вважає цей майданчик основою свого політичного впливу й хоче розширити цей вплив за допомогою інших країн. І це важливо, адже Росія там грає не першу скрипку.

Російський диктатор почав нести нісенітниці про те, що країна-агресорка начебто має "5 економіку у світі" і що буцімто навіть має більші спроможності, ніж Німеччина. Бункерний дід що історик, що економіст так собі.

Головне те, що ця організація зараз продемонструвала в принципі свою основну сутність – це щука, рак і лебідь. Невідомо, входить в цю трійку Росія чи вже не входить,

– зауважив політолог.

Олег Лісний додав, що учасників саміту БРІКСу об'єднує ненависть до Заходу. Багато з тих країн, які входять туди, розглядають війну Росії проти України як війну Росії із Заходом. Путін якраз на цьому й спекулює.

"Те, що його немає на цьому саміті, показує, що він не є сильним лідером і це не можна було не помітити. Він може говорити все, що завгодно з телеекрана. Але в нього вже не вірять як у лідера, поки що вірять як у велику країну, яка має дуже багато зброї", – переконаний політолог.

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