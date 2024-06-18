Это формирует международное право: политолог объяснил, как Саммит мира поможет Украине в будущем
В Швейцарии состоялся Саммит мира, на котором присутствовали представители 100 стран и организаций. Итогом его работы стало подписание участниками декларации, в которой зафиксированы положения Формулы мира.
Немецкий политолог Сергей Сумленный рассказал 24 Каналу, в чем важность наработок на Саммите мира и его итогового коммюнике. Он объяснил, какое значение они будут иметь после победы Украины в войне.
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Нужно формировать дискурс
Такие площадки, по мнению политолога, необходимы для того, чтобы нормализовать определенные идеи.
Международные отношения, к сожалению, очень медленная и очень длительная вещь. Над ними надо постоянно работать и формировать определенный дискурс. Все международные решения базируются на многих договоренностях, происходивших ранее,
– объяснил он.
Если на подобных мероприятиях однажды принимается коммюнике, второй раз – резолюция, третий раз – подписывается рамочное соглашение, тогда все это формирует международное право.
Когда будет формироваться новый мир после победы Украины в этой войне, то на соответствующих международных конференциях уже в преамбуле будет упомянуто, что, "основываясь на решениях Саммита мира июня 2024 года, а также других подобных мероприятий, страны мира решили, что..." А вот "что" они решат – это обязательно будет в контексте того, что было раньше,
– подчеркнул Сумленый.
Важно, по его мнению, чтобы подобные мероприятия проводились. Если раньше не происходил ни один саммит, то и решение будет ни о чем, ведь это будет первая подобная встреча. Должны быть по итогам этих событий определенные резолюции, коммюнике, где указано, что:
- устойчивый мир должен быть только на основаниях обновления территории;
- компенсации за экологический, социальный, другой вред;
- включение Украины в международные форматы безопасности НАТО и другие;
- демилитаризация России и ее отказ от имперских амбиций и т. д.
"Тогда это будет совсем другая история, которая поможет сформировать действительно устойчивый мир на украинских условиях", – резюмировал Сергей Сумленный.
Саммит мира в Швейцарии: важное
- Мероприятие состоялось 15 и 16 июня и завершилось совместным подписанием коммюнике, в котором, в частности, указано о недопустимости использования ядерного оружия в войне в Украине. Также атомные электростанции и установки, в частности Запорожская АЭС, должны работать безопасно и под контролем Украины и наблюдением МАГАТЭ.
- Кроме того, в итоговой декларации указано, что критически важным является осуществление полного и безопасного торгового судоходства, а также доступ к морским портам Черного и Азовского. В то же время недопустимо использовать продовольственную безопасность как оружие.
- В коммюнике еще указано, что освобождение военнопленных должно состояться по принципу обмена "всех на всех". К тому же все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и другие гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны вернуться в Украину.
- Важно, что лояльные к России страны на Саммите мира предложили Украине помощь по возвращения украинцев, а именно – детей, гражданских и военных – из российского плена.
- Как отметил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, некоторые пророссийские страны заявили, что "готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной".