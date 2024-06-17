Лояльные к России страны предложили свои каналы коммуникации с ней. Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал.

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Пророссийские страны хотят помочь освободить украинцев

На Саммите мира страны, которые считаются пророссийскими, выразили свое истинное мнение относительно действий России. Они, в частности, презентовали свои наработки в вопросе возвращения украинцев из российского плена – детей, гражданских и военных. Этому поспособствовал закрытый формат заседания.

О каких именно странах идет речь, Лубинец не уточнил.

Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Россией, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций,

– сказал он.

Уполномоченный по правам человека также добавил, что на заседании удалось обсудить разработку новых подходов, которые могут помочь освободить граждан Украины из российского плена.

Каковы результаты Саммита мира