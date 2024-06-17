Лояльні до Росії країни запропонували свої канали комунікації з нею. Про це в етері телемарафону розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

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Проросійські країни хочуть допомогти звільнити українців

На Саміті миру країни, які вважаються проросійськими, висловили свою справжню думку щодо дій Росії. Вони, зокрема, презентували свої напрацювання у питанні повернення українців із російського полону – дітей, цивільних та військових. Цьому посприяв закритий формат засідання.

Про які саме країни йдеться, Лубінець не уточнив.

Неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з Росією, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій,

– сказав він.

Омбудсмен також додав, що на засіданні вдалося обговорити розробку нових підходів, які можуть допомогти визволити громадян України із російського полону.

Якими є результати Саміту миру