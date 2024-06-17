Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на пресконференції щодо підсумків Саміту миру.

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Обговорення результатів саміту

За два дні Саміту миру світові лідери запевнили Україну у подальшій підтримці та обговорили власне бачення справедливого миру.

У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції,

– сказав глава швейцарського МЗС.

Попри те, що міністр відмовився розповідати деталі, він додав, що обговорення результатів саміту Швейцарія проведе також і з іншими країнами. Кассіс пояснив, що йдеться про обговорення з державами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм".

Міністр нагадав, що на першому етапі вони запропонували взаємну підтримку, але потім відмовили, коли побачили, що наразі Росія не буде залученою.

Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати,

– пояснив очільник МЗС Швейцарії.

Якими є підсумки Саміту миру у Швейцарії