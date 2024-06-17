Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на пресконференції щодо підсумків Саміту миру.
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Обговорення результатів саміту
За два дні Саміту миру світові лідери запевнили Україну у подальшій підтримці та обговорили власне бачення справедливого миру.
У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції,
– сказав глава швейцарського МЗС.
Попри те, що міністр відмовився розповідати деталі, він додав, що обговорення результатів саміту Швейцарія проведе також і з іншими країнами. Кассіс пояснив, що йдеться про обговорення з державами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм".
Міністр нагадав, що на першому етапі вони запропонували взаємну підтримку, але потім відмовили, коли побачили, що наразі Росія не буде залученою.
Зараз ми проведемо з цими країнами глибоке обговорення і обговоримо, як цей шлях або куди цей шлях може нас привести. Існують різні думки та ідеї щодо того, як можна продовжувати цей шлях, шлях до миру. І ці різні ідеї необхідно об'єднати,
– пояснив очільник МЗС Швейцарії.
Якими є підсумки Саміту миру у Швейцарії
- За підсумками Саміту миру 78 країн підписали спільне комюніке. Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що резолюція буде відкрита для приєднання інших країн і після завершення саміту. Тобто країни зможуть долучитися до неї пізніше.
- Країни підтримали три головні пункти української формули миру, які обговорювали у межах Глобального саміту миру. Мовиться про ядерну безпеку, продовольчу безпеку, обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", а також повернення до України незаконно викрадених дітей з окупованих територій.
- На пресконференції Зеленський заявив, що Україна може розпочати переговори з Росією "хоч завтра" за умови, якщо Москва поважатиме її територіальну цілісність. Він додав, що згодом напрацювання, які були зроблені в рамках саміту, передадуть представникам Росії.