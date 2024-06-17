Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис на пресс-конференции по итогам Саммита мира.
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Обсуждение результатов саммита
За два дня Саммита мира мировые лидеры заверили Украину в дальнейшей поддержке и обсудили собственное видение справедливого мира.
У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции,
– сказал глава швейцарского МИДа.
Несмотря на то, что министр отказался рассказывать детали, он добавил, что обсуждение результатов саммита Швейцария проведет также и с другими странами. Кассис пояснил, что речь идет об обсуждении с государствами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем".
Министр напомнил, что на первом этапе они предложили взаимную поддержку, но потом отказали, когда увидели, что пока Россия не будет вовлечена.
Сейчас мы проведем с этими странами глубокое обсуждение и обсудим, как этот путь или куда этот путь может нас привести. Существуют разные мнения и идеи относительно того, как можно продолжать этот путь, путь к миру. И эти разные идеи необходимо объединить,
– пояснил глава МИД Швейцарии.
Каковы итоги Саммита мира в Швейцарии
- По итогам Саммита мира 78 стран подписали совместное коммюнике. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что резолюция будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита. То есть страны смогут присоединиться к ней позже.
- Страны поддержали три главных пункта украинской формулы мира, которые обсуждали в рамках Глобального саммита мира. Речь идет о ядерной безопасности, продовольственной безопасности, обмен пленными в формате "всех на всех", а также возвращение в Украину незаконно похищенных детей с оккупированных территорий.
- На пресс-конференции Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры с Россией "хоть завтра" при условии, если Москва будет уважать ее территориальную целостность. Он добавил, что впоследствии наработки, которые были сделаны в рамках саммита, передадут представителям России.