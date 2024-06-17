Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис на пресс-конференции по итогам Саммита мира.

Читайте также Несмотря на ордер МУС: президент Швейцарии допустила участие Путина на новом Саммите мира

Обсуждение результатов саммита

За два дня Саммита мира мировые лидеры заверили Украину в дальнейшей поддержке и обсудили собственное видение справедливого мира.

У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции,

– сказал глава швейцарского МИДа.

Несмотря на то, что министр отказался рассказывать детали, он добавил, что обсуждение результатов саммита Швейцария проведет также и с другими странами. Кассис пояснил, что речь идет об обсуждении с государствами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем".

Министр напомнил, что на первом этапе они предложили взаимную поддержку, но потом отказали, когда увидели, что пока Россия не будет вовлечена.

Сейчас мы проведем с этими странами глубокое обсуждение и обсудим, как этот путь или куда этот путь может нас привести. Существуют разные мнения и идеи относительно того, как можно продолжать этот путь, путь к миру. И эти разные идеи необходимо объединить,

– пояснил глава МИД Швейцарии.

Каковы итоги Саммита мира в Швейцарии