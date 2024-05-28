Участие в Саммите мира подтвердили 90 стран: какой будет встреча лидеров мира и кто на нее приедет

В Швейцарии 15 –16 июня состоится глобальный Саммит мира. Свое участие в нем уже подтвердили лидеры 90 стран мира.

В то же время представителей России на встречу лидеров мира не приглашали. Больше о Саммите мира и каким он будет – читайте в материале 24 Канала.

Важно Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Что заявил Зеленский о Саммите

Зеленский сообщил, что по состоянию на 28 мая уже 90 стран подтвердили свое участие в глобальном Саммите мира. Президент Украины отметил, что и дальше будет работать над тем, чтобы привлечь еще больше мировых лидеров к этому процессу.

Кроме того, Зеленский отметил, что Саммит мира в Швейцарии позволит продемонстрировать реальную позицию лидеров мира относительно войны в Украине и агрессивной политики России.

Не просто какую-то паузу между российскими ударами, а действительно мир. Там на Саммите мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, который не хочет продолжения этой войны и дальнейшей агрессии России, может продемонстрировать на Саммите свою настоящую заинтересованность в мире,

– заявил Зеленский.

Где и когда состоится Саммит мира

Зеленский в начале мая сообщил, что глобальный Саммит мира состоится 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения стороны выбрали Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

На Саммит мира приглашали лидеров всех стран со всего мира. Кроме того, основы работы этого мероприятия разрабатывали и согласовывали во время ряда международных встреч, инициированных ОП для обработки Украинской формулы мира.

Украина и Швейцария начали подготовку к Саммиту мира 16 января 2024 года. Стоит добавить, что к подготовке также привлечено и правительство США.

Какова цель Саммита мира

Президент Украины уже неоднократно подчеркивал, что Саммит мира станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для нашей страны согласно Уставу ООН и нормам международного права.

Зеленский также объяснял, что Саммит посвящен разработке рамок для достижения этой цели, чтобы стимулировать будущий мирный процесс.

Среди прочего также планируют рассмотреть три главных вопроса:

энергетическая и ядерная безопасность;

свободное судоходство;

обмен пленными (обмен всех на всех и возвращение депортированных детей).

Сколько стран примут участие

Известно, что свое участие в Саммите мира публично подтвердили:

Австрия,

Албания,

Бельгия,

Греция,

Грузия,

Дания,

Ирландия,

Исландия,

Испания,

Италия,

Кабо-Верде,

Канада,

Кот-д'Ивуар,

Латвия,

Литва,

Лихтенштейн,

Люксембург,

Малави,

Молдова,

Нидерланды,

Германия,

Норвегия,

Южная Корея,

Северная Македония,

Польша,

Португалия,

Румыния,

Словакия,

Словения,

Финляндия,

Франция,

Хорватия,

Чехия,

Чили,

Швеция,

Япония.

Кроме того, также участие в Саммите мира подтвердили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, а также генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. К мероприятию также присоединятся Папа Римский и Вселенский патриарх Варфоломей.

Украина приглашала представителей и других стран, однако официально или публично лидеры государств еще не подтверждали своего участия. В то же время президенты Бразилии и ЮАР отказались от участия в Саммите мира, а представители Китая еще не дали четкого ответа.

Будут ли США на встрече лидеров

Известно, что США будут на Саммите мира, однако кто станет представителем страны – неизвестно. Так, в СМИ пишут, что президент Джо Байден якобы не приедет на Саммит.

Причиной этого может стать запланированное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. В СМИ сообщали, что Байден должен посетить его вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

В то же время Байден официально отмечал, что представители США будут на глобальном Саммите мира в Швейцарии. Впрочем, конкретные детали относительно участников и уровня их представительства не были разглашены.

Комментируя слухи, что Байден якобы не поедет на Саммит мира, Владимир Зеленский отметил, что Путин будет аплодировать стоя, если президент США проигнорирует встречу мировых лидеров.

Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки. Неприсутствие его (Джо Байдена – 24 Канал) – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Приглашали ли Россию

Дмитрий Кулеба заявил, что представителей России не будут приглашать на Саммит мира в Швейцарии. Глава МИД Украины отметил, что приглашение России на мероприятие не будет иметь смысла, однако ее могут привлечь к переговорам в будущем.

Мы знаем, что нет смысла иметь Россию за столом переговоров, если вы не можете гарантировать, что они будут действовать добросовестно,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины объяснил, что сначала Силы обороны должны достичь успеха на поле боя, а страны – создать коалицию, которая будет разделять одинаковые принципы и иметь идентичные подходы.

"Вот почему саммит не предусматривает участия России. Потому что цель этого саммита – объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строиться дальнейшие действия", – объяснил министр иностранных дел.

Кулеба добавил, что только после этого может состояться общение с представителями России, а также состоится привлечение к переговорам.