Укр Рус
24 Канал Новости мира Зеленский и Макрон решили встретиться после саммита Трампа и Путина на Аляске
15 августа, 15:23
1

Зеленский и Макрон решили встретиться после саммита Трампа и Путина на Аляске

София Рожик
Основные тезисы
  • Зеленский и Макрон договорились о встрече после саммита Трампа и Путина на Аляске.
  • Она состоится в "удобное время", конкретной даты или места еще нет.

15 августа на Аляске должна пройти встреча Трампа и Путина. После этого саммита Зеленский и Макрон договорились встретиться.

Оба президента разговаривали в пятницу, 15 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны

Что известно о разговоре Зеленского и Макрона?

Встреча между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским пройдет в "удобное время". На данный момент конкретной даты или места не назвали.

Диалог между ними тесный и постоянный, 
– заявило окружение Макрона в Елисейском дворце.

Напомним, что накануне Зеленский встретился с премьером Великобритании в Лондоне. О деталях разговора не сообщалось. Но Кир Стармер отмечал, что сейчас есть "реальный шанс" на окончание войны России и Украины.

А 13 августа Зеленский имел встреча с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Немецкий политик отмечал, что Европа делает все, чтобы направить встречу на Аляске в правильное русло.