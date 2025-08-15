Зеленский и Макрон решили встретиться после саммита Трампа и Путина на Аляске
- Зеленский и Макрон договорились о встрече после саммита Трампа и Путина на Аляске.
- Она состоится в "удобное время", конкретной даты или места еще нет.
15 августа на Аляске должна пройти встреча Трампа и Путина. После этого саммита Зеленский и Макрон договорились встретиться.
Оба президента разговаривали в пятницу, 15 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.
Смотрите также Путин и Трамп на Аляске: чего Украине ждать от переговоров и какие сценарии окончания войны
Что известно о разговоре Зеленского и Макрона?
Встреча между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским пройдет в "удобное время". На данный момент конкретной даты или места не назвали.
Диалог между ними тесный и постоянный,
– заявило окружение Макрона в Елисейском дворце.
Напомним, что накануне Зеленский встретился с премьером Великобритании в Лондоне. О деталях разговора не сообщалось. Но Кир Стармер отмечал, что сейчас есть "реальный шанс" на окончание войны России и Украины.