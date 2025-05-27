"У Трампа может сорвать клемму": Рютте стремится избежать неприятного сценария на саммите НАТО

В июне 32 страны, входящие в НАТО, встретятся на саммите Альянса в Гааге. Генсек НАТО Марк Рютте обеспокоен, что участие Дональда Трампа и Владимира Зеленского может его испортить из-за их отношений.

Президенту США придется на саммите много слушать об Украине, что ему может не понравиться. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, отметив, что в то же время Рютте пытается в дальнейшем доказать силу НАТО.

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Трамп может "сорваться" на саммите НАТО

Недавно Дональд Трамп недавно Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что все, что он делает, вызывает проблемы. Однако, по словам эксперта Совета внешней политики "Украинская призма", подобные отношения у Трампа есть фактически со всеми политиками.

"Он провоцировал сказать Стармера, что Британия сказала, что будет воевать с Россией один на один, провоцировал и Макрона еще в первый срок президентства. Даже к Рютте был агрессивно настроен, несмотря на то, что они считаются друзьями", – заметил он.

Именно поэтому критика и провокации – это политический стиль президента США, Трамп является сторонником хаоса. В то же время слова Рютте свидетельствуют о том, что он хочет, чтобы Альянс показал общность и единый фронт перед обострением российской угрозы и дерзостью Китая. Генсек НАТО намерен доказать, что Альянс никто не сможет расколоть.

Однако если придет Трамп и ему часто будут говорить об Украине, а это будет, поскольку будет присутствовать Зеленский, у него может сорвать клемму. Он вообще может внезапно сказать, что это (война – 24 Канал) не является его проблемой, и чтобы НАТО достигли оборонных расходов в 5% от ВВП,

– подчеркнул Краев.

К слову, в The New York Times сообщили, что саммит в июне будет сокращен во избежание возможного конфликта с участием президента США. В то же время участие Украины в мероприятии остается неопределенным.