"У Трампа може зірвати клему": Рютте прагне уникнути неприємного сценарію на саміті НАТО

У червні 32 країни, що входять до НАТО, зустрінуться на саміті Альянсу в Гаазі. Генсек НАТО Марк Рютте стурбований, що участь Дональда Трампа і Володимира Зеленського може його зіпсувати через їхні відносини.

Президенту США доведеться на саміті багато слухати про Україну, що йому може не сподобатись. Таку думку 24 Каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, зауваживши, що водночас Рютте намагається надалі довести силу НАТО.

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Трамп може "зірватись" на саміті НАТО

Нещодавно Дональд Трамп розкритикував Зеленського, заявивши, що все, що він робить, викликає проблеми. Однак, за словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", подібні відносини у Трампа є фактично з усіма політиками.

"Він провокував сказати Стармера, що Британія сказала, що буде воювати з Росією сам на сам, провокував і Макрона ще у перший термін президентства. Навіть до Рютте був агресивно налаштований, попри те, що вони вважаються друзями", – зауважив він.

Саме тому критика та провокації – це політичний стиль президента США, Трамп є прихильником хаосу. Водночас слова Рютте свідчать про те, що він хоче, щоб Альянс показав спільність та єдиний фронт перед загостренням російської загрози та зухвальством Китаю. Генсек НАТО має намір довести, що Альянс ніхто не зможе розколоти.

Однак якщо прийде Трамп і йому часто будуть говорити про Україну, а це буде, оскільки буде присутній Зеленський, у нього може зірвати клему. Він взагалі може раптово сказати, що це (війна – 24 Канал) не є його проблемою, і щоб НАТО досягли оборонних витрат у 5% від ВВП,

– наголосив Краєв.

До слова, у The New York Times повідомили, що саміт у червні буде скорочений задля уникнення можливого конфлікту за участі президента США. Водночас участь України у заході залишається невизначеною.