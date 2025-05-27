Володимир Зеленський може бути присутній на форумі оборонної промисловості, який у НАТО організовують паралельно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що про це відомо

The New York Times також пише, що саміт у червні буде скорочений задля уникнення можливого конфлікту за участі президента США Дональда Трампа. Про це раніше повідомляли інші західні ЗМІ.

Участь України у заході залишається невизначеною, зокрема через зневажливе ставлення Трампа до Володимира Зеленського. Тому, достеменно невідомо, чи отримає український президент запрошення.

Я повністю очікую, що Зеленський буде в Гаазі. В якому статусі, ми ще обговорюємо,

– заявив новий посол США в НАТО Метью Вітакер.

Водночас офіційні особи припустили, що на цьому саміті не відбудеться засідання Ради НАТО – Україна, де союзники зазвичай зустрічаються з Україною на рівних, як це було в попередні роки.

За словами джерел видання, після вечері першого вечора, який відбудеться 24 червня, лідери НАТО зустрінуться наступного дня 25 травня лише на кілька годин, щоб ратифікувати нові цілі видатків.

Водночас НАТО планує паралельний форум оборонної промисловості, на якому може бути присутній Зеленський. Зауважимо, що він був присутній на подібних зустрічах, коли президентом США був Байден.