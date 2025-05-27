Трамп має розбіжності з союзниками щодо майбутнього України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Рютте боїться, що саміт НАТО зірветься

Особливе занепокоєння у нього викликає участь президента США Дональда Трампа, відомого своєю скептичною позицією щодо допомоги Україні, а також можлива присутність Володимира Зеленського.

За словами джерел, досі не вирішено, чи запросить організаторська сторона українського президента на головну вечерю саміту. Головна частина зустрічі триватиме лише кілька годин і буде зосереджена на ухваленні нових стандартів оборонних витрат. При цьому проведення Ради Україна – НАТО може бути скасовано, а Зеленський може відвідати паралельний форум оборонної промисловості.

Зустріч відбуватиметься на тлі поступового зниження ролі США як ключового гаранта безпеки Європи. Як повідомляється, Білий дім попередив союзників про майбутні суттєві зміни в ротації американських військових на континенті. Трамп тим часом скорочує підтримку Києва, уникає мирних ініціатив і демонструє відкритість до відновлення контактів із Кремлем.

З огляду на все це, роль України на саміті є невизначеною, не в останню чергу через зневажливе ставлення пана Трампа до президента Володимира Зеленського, який, як очікується, також візьме участь у саміті,

– йдеться у статті.

Хоча посол США в НАТО Метью Вітакер запевнив у незмінності оборонних зобов'язань Вашингтона, він також підтвердив можливі зміни в чисельності або розміщенні 84 тисяч американських військових у Європі.

Старша дослідниця Атлантичної ради Торрі Тауссіг застерігає, що така невизначеність ускладнює перегляд оборонних потреб Альянсу.

"Обговорення нових цілей НАТО щодо сил і засобів, не знаючи, якою буде позиція США або що потрібно Україні і як це вплине на ці сили і засоби, може призвести до створення вакууму в майбутньому", – попереджає вона.

Військовий експерт Майкл Кофман наголошує: країнам Європи доведеться шукати компроміс між зміцненням власної безпеки та довготривалою підтримкою України.