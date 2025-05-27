Трамп имеет разногласия с союзниками относительно будущего Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Рютте боится, что саммит НАТО сорвется

Особое беспокойство у него вызывает участие президента США Дональда Трампа, известного своей скептической позицией относительно помощи Украине, а также возможное присутствие Владимира Зеленского.

По словам источников, до сих пор не решено, пригласит ли организаторская сторона украинского президента на главный ужин саммита. Главная часть встречи продлится всего несколько часов и будет сосредоточена на принятии новых стандартов оборонных расходов. При этом проведение Совета Украина – НАТО может быть отменено, а Зеленский может посетить параллельный форум оборонной промышленности.

Встреча будет происходить на фоне постепенного снижения роли США как ключевого гаранта безопасности Европы. Как сообщается, Белый дом предупредил союзников о предстоящих существенных изменениях в ротации американских военных на континенте. Трамп тем временем сокращает поддержку Киева, избегает мирных инициатив и демонстрирует открытость к возобновлению контактов с Кремлем.

Учитывая все это, роль Украины на саммите является неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите,

– говорится в статье.

Хотя посол США в НАТО Мэтью Уитакер заверил в неизменности оборонных обязательств Вашингтона, он также подтвердил возможные изменения в численности или размещении 84 тысяч американских военных в Европе.

Старшая исследовательница Атлантического совета Торри Тауссиг предостерегает, что такая неопределенность затрудняет пересмотр оборонных потребностей Альянса.

"Обсуждение новых целей НАТО относительно сил и средств, не зная, какой будет позиция США или что нужно Украине и как это повлияет на эти силы и средства, может привести к созданию вакуума в будущем", – предупреждает она.

Военный эксперт Майкл Кофман отмечает: странам Европы придется искать компромисс между укреплением собственной безопасности и долговременной поддержкой Украины.