Вочевидь це пов'язано з американським президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Free Europe/Radio Liberty.

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Що про це відомо

За даними видання, саміт НАТО, який пройде влітку, хочу організувати таким чином, аби догодити президенту США Дональду Трампу, а також уникнути великих конфліктів. Наприклад, журналісти нагадали про саміт 2018 року у Брюсселі.

На тлі цього, як повідомляє RFE/RL, остаточне комюніке гаазького саміту буде значно скорочено. Представники НАТО кажуть, що хочуть, аби остаточний документ складався лише з 3 – 4 абзаців, що різко контрастує з останніми самітами.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вашингтонська декларація 2024 року складалася з 40 абзаців. Водночас комюніке у Вільнюсі, схвалене у 2023 році, налічувало аж 90 абзаців, і також охоплювало широке коло питань.

У цьогорічному тексті може не бути жодної прямої згадки про Росію, а можливо, навіть про Україну, що робить Гаазьку зустріч дуже відмінною від нещодавніх самітів. Як у Вашингтоні, так і у Вільнюсі, Україна домінувала в порядку денному, точилися запеклі дебати щодо того, чи пропонувати країні запрошення до членства та як визначити її майбутній шлях до вступу до Альянсу,

– ідеться у статті.

За словами одного європейського посадовця, через те, що Дональд Трамп виключає можливість швидкого вступу України до НАТО, можливо, краще взагалі не згадувати Україну в декларації, принаймні на цей момент.

Вважають, що будь-яка спроба домовитися про формулювання може призвести до слабшої заяви, ніж та, що була ухвалена у Вашингтоні у 2024 році.

Тоді Альянс зобов'язався продовжувати підтримувати Київ "на його незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".