Захід має перейти від символічної підтримки до практичних дій: постачання зброї, масштабних санкцій, ізоляції банківської системи Росії й блокування тіньового флоту, який перевозить нафту. Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Рішення про зняття обмежень на удари вглиб Росії треба було ухвалити раніше

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обмеження щодо дальності використання зброї, переданої Україні, більше не діють. Відтепер ця зброя може використовуватись і проти цілей на території Росії. Згодом він уточнив, що рішення про скасування таких обмежень було ухвалено кілька місяців тому за участю США, Великої Британії, Франції та самої Німеччини.

За словами Подоляка, це рішення мало б значно більший вплив, якби його ухвалили раніше – наприкінці 2023-го або початку 2024 року. Саме тоді Росія була б до цього найменш підготовленою. Ефект був би як психологічний, так і соціальний. До того ж було б знищено значно більше елементів російської інфраструктури, що унеможливило б накопичення ресурсних резервів.

Інша важлива складова – чим бити? Україна вже використовує всі наявні ресурси – як ракетні, так і дронові – на повну потужність. Питання в кількості. Одна – дві ракети не вирішують нічого,

– підкреслив він.

Потрібні значно більші обсяги: ракети, дрони, інші засоби ураження. Тільки тоді буде помітний реальний ефект. Важливо, щоб географічна "європейська" частина Росії відчула, що таке війна. Щоб там регулярно лунали сирени, щоб люди бачили руйнування навколо себе. Лише тоді можна говорити про справжній тиск на російське суспільство.

"Дивна дискусія. Навіщо про це казати?! Ви просто постачайте відповідні ресурси", – зазначив радник керівника ОПУ.

До яких дій нарешті мають перейти США та Європа

Особливо це стосується американської сторони. Було б доцільно перейти до прагматичного підходу: продавати зброю, що вигідно й американському оборонному сектору.

Європа могла б реалізувати "данську модель": закуповувати необхідну наступальну зброю – ракетну, дронову – за спільні кошти. І цим забезпечити Україні можливість масштабувати удари по російській території.

Потрібно менше символізму,

– наголосив Михайло Подоляк.

Деякі експерти кажуть, що Росія заробила 233 мільярди доларів. Насправді ця цифра, на його думку, значно більша – близько 450 – 500 мільярдів доларів на рік, якщо врахувати всі торгівельні майданчики. З них на війну йде 150 – 170 мільярдів і більше. Якщо ввести справді масштабні санкції, результат буде очевидним.

Щодо банківської системи – вона досі не ізольована. Відомо, які російські банки мають доступ до глобальної фінансової системи. Необхідно заблокувати ці канали, і фінансові потоки скоротяться.

Танкерний флот Росії – понад 550 – 600 суден під різними прапорами. Не потрібно блокувати лише 20 чи 50 – треба зупинити весь флот. Це знизить нафтові доходи Росії умовно зі 100 мільярдів до 20 – і серйозно обмежить її військові можливості.

Тому не варто лише говорити про скасування обмежень на удари – треба постачати реальні інструменти. Україна вже давно перенесла війну на територію Росії.