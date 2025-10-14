Близки к жесткому решению: в НАТО обсуждают, сбивать ли российские самолеты
- На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе обсуждается то, как реагировать на российские провокации.
- В частности там идут дискуссии относительно того, когда стоит сбивать российские самолеты.
В Брюсселе продолжается встреча министров обороны стран НАТО. На повестке дня много вопросов, связанных с Украиной. Также там приближаются к решению, что же делать с российскими самолетами, которые уже нарушали воздушное пространство Альянса.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, среди приоритетных вопросов – финансирование закупок вооружения для Украины и исследования опыта Украины по противодействию российским дронам и ракетам.
Как НАТО будет реагировать на российские самолеты
Как отметил Мусиенко, на саммите также обсуждают, как реагировать на провокации со стороны России. Там продолжается дискуссия о том, как реагировать на российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО.
Постепенно вырисовывается определенное решение. Все соглашаются, что российские самолеты представляют угрозу. Но есть вопрос относительно того, в каком случае нужно их сбивать. Они все же готовы идти на жесткие решения в отдельных случаях.
Там приходят к определенному согласию. НАТО будет поднимать самолеты, чтобы вытеснить российскую авиацию из воздушного пространства. Если это продолжается в течение длительного времени, то они готовы сбивать. Если самолеты будут без подвешенного вооружения, тогда они будут только сопровождать, если не будет явной угрозы,
– сказал Мусиенко.
Важно, что вопрос вообще не трогать самолеты вообще не стоит на повестке дня. Там понимают, что сбивать их нужно. Но пока определяются, в каких случаях придется идти на такое решение.
Российские провокации в Европе: кратко
- В течение последних недель в разных странах Европы постоянно фиксируют неизвестные дроны. Есть подозрения, что их запускают с танкеров теневого российского флота.
- 19 сентября российские истребители МиГ-31 залетели в воздушное пространство Эстонии. Они пробыли там 12 минут.
- В ночь на 10 сентября Россия вообще запустила беспилотники по Польше. Тогда сообщали о по меньшей мере 19 беспилотниках. Они были без взрывчатки.