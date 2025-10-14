Близькі до жорсткого рішення: в НАТО обговорюють, чи збивати російські літаки
- На зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі обговорюється те, як реагувати на російські провокації.
- Зокрема там йдуть дискусії щодо того, коли варто збивати російські літаки.
В Брюсселі триває зустріч міністрів оборони країн НАТО. На порядку денному багато питань, пов'язаних з Україною. Також там наближаються до рішення, що ж робити з російськими літаками, які вже порушували повітряний простір Альянсу.
Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, серед пріоритетних питань – фінансування закупівель озброєння для України та дослідження досвіду України з протидії російським дронам та ракетам.
Як НАТО реагуватиме на російські літаки
Як наголосив Мусієнко, на саміті також обговорюють, як реагувати на провокації з боку Росії. Там триває дискусія щодо того, як реагувати на російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО.
Поступово вимальовується певне рішення. Усі погоджуються, що російські літаки становлять загрозу. Але є питання щодо того, в якому випадку потрібно їх збивати. Вони все ж готові йти на жорсткі рішення в окремих випадках.
Там доходять до певної згоди. НАТО підійматиме літаки, щоб витиснути російську авіацію з повітряного простору. Якщо це триває упродовж тривалого часу, то вони готові збивати. Якщо літаки будуть без підвішеного озброєння, тоді вони будуть лише супроводжувати, якщо не буде явної загрози,
– сказав Мусієнко.
Важливо, що питання взагалі не чіпати літаки взагалі не стоїть на порядку денному. Там розуміють, що збивати їх потрібно. Але поки визначаються, в яких випадках доведеться йти на таке рішення.
Російські провокації в Європі: коротко
Упродовж останніх тижнів в різних країнах Європа постійно фіксують невідомі дрони. Є підозри, що їх запускають з танкерів тіньового російського флоту.
19 вересня російські винищувачі МіГ-31 залетіли в повітряний простір Естонії. Вони пробули там 12 хвилин.
В ніч на 10 вересня Росія взагалі запустила безпілотники по Польщі. Тоді повідомляли про щонайменше 19 дронів. Вони були без вибухівки.