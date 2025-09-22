Бойци спецподразделения ГУР "Призраки" уничтожили 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Самолет использовали для поиска и уничтожения подводных лодок противника.

Воздушное судно получило известность благодаря высокой скорости и дальности полета. Подробнее о характеристиках атакованного российского самолета, рассказывает 24 Канал.

Что известно о самолете Бе-12 "Чайка"?

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" был разработан в КБ Бериева в начале 1960-х годов для замены устаревшего Бе-6. Первый полет самолета состоялся 18 октября 1960 года, а серийные поставки в ВМФ начались в 1963 году.

Самолет имеет моноплан с двухлонжеронным крылом типа "чайка", двухгранную лодку и несъемные поплавки. Конструкция цельнометаллическая, обшивка дюралевая.

Атакованный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" / Скриншот из видео ГУР МО

Бе-12 оснащен турбовинтовыми двигателями, аналогичными тем, что использовались на Ил-18 и Ил-38, с четырехлопастными винтами диаметром 4,5 метра. Основные двигатели дублированы двумя ГТД АИ-8 на случай отказа.

Основные характеристики Бе-12

По данным Википедии, вооружение Бе-12 включает авиабомбы, глубинные бомбы и торпеды.

Максимальная скорость самолета – 530 километров в час,

боевая нагрузка – до 1 500 килограммов,

экипаж – четыре человека.

Для поиска подводных лодок на носу установлена РЛС, а в хвостовой части – датчик магнитных аномалий. Самолет также оснащен разведывательной и фотоаппаратурой.

Противолодочный самолет-амфибия Бе-12 "Чайка"/ Фото с сайта defence-ua.com

Всего изготовили 150 самолетов различных модификаций. За время эксплуатации на этих самолетах-амфибиях установлено 46 мировых рекордов.

Что известно об операции ГУР?