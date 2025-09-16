Украинский военно-транспортный самолет Ан-70, который существует только в одном экземпляре, совершил перелет в Польшу. Сейчас данные об авиационных перелетах в Украине хранятся в тайне из-за ситуации с безопасностью.

Об этом стало известно из сообщения Polish Militari Radar, передает 24 Канал.

Почему единственный украинский самолет перебросили в Польшу?

По информации сервиса Flightradar24, который отслеживает полеты в режиме реального времени, самолет с бортовым номером 02 "синий" пролетел по территории Украины с выключенным транспондером.

Впоследствии, только над Польшей самолет включил систему идентификации. Именно она позволяет отслеживать движение самолетов.

Обратите внимание! В результате подробная информация о полетах украинской транспортной авиации не раскрывается из соображений безопасности.

Ан-70 официально приняли на вооружение ВСУ в 2015 году, после чего "Антонов" проводил его модернизацию.

После длительной паузы самолет снова поднялся в небо летом 2021 года, когда он готовился к демонстрационному полету на празднование 30-летия Независимости Украины.

