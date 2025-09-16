Об этом стало известно из сообщения Polish Militari Radar, передает 24 Канал.
Почему единственный украинский самолет перебросили в Польшу?
По информации сервиса Flightradar24, который отслеживает полеты в режиме реального времени, самолет с бортовым номером 02 "синий" пролетел по территории Украины с выключенным транспондером.
Впоследствии, только над Польшей самолет включил систему идентификации. Именно она позволяет отслеживать движение самолетов.
Обратите внимание! В результате подробная информация о полетах украинской транспортной авиации не раскрывается из соображений безопасности.
Ан-70 официально приняли на вооружение ВСУ в 2015 году, после чего "Антонов" проводил его модернизацию.
После длительной паузы самолет снова поднялся в небо летом 2021 года, когда он готовился к демонстрационному полету на празднование 30-летия Независимости Украины.
Другие авиационные новости из Европы
Работники авиации по всей Европе бастуют из-за плохих условий труда, низкой оплаты и ненормированного графика, что приводит к задержкам и отменам рейсов.
Профсоюз авиадиспетчеров Франции планирует длительный протест с 7 по 10 октября, чтобы новое правительство рассмотрело их требования.
В свою очередь SNCTA, представляющий 70% авиадиспетчеров, отказалась от забастовки в сентябре из-за нехватки посредников и отсутствия министра транспорта.
Переговоры с Управлением гражданской авиации провалились из-за недоверия и репрессивного управления. Хотя SNCTA отменила забастовку, другие профсоюзы могут ее провести, а 18 сентября ожидаются сбои в аэропортах.