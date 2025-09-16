Про таке стало відомо із повідомлення Polish Militari Radar, передає 24 Канал.
Чому єдиний український літак перекинули до Польщі?
За інформацією сервісу Flightradar24, який відслідковує польоти в режимі реального часу, літак з бортовим номером 02 "синій" пролетів територією України з вимкненим транспондером.
Згодом, лише над Польщею літак увімкнув систему ідентифікації. Саме вона дозволяє відстежувати рух літаків.
Зверніть увагу! Через війну детальна інформація про польоти української транспортної авіації не розкривається з міркувань безпеки.
Ан-70 офіційно прийняли на озброєння ЗСУ у 2015 році, після чого "Антонов" проводив його модернізацію.
Після тривалої паузи літак знову піднявся в небо влітку 2021 року, коли він готувався до демонстраційного польоту на святкування 30-річчя Незалежності України.
Інші авіаційні новини з Європи
Працівники авіації по всій Європі страйкують через погані умови праці, низьку оплату та ненормований графік, що призводить до затримок і скасувань рейсів.
Профспілка авіадиспетчерів Франції планує тривалий протест із 7 по 10 жовтня, щоб новий уряд розглянув їхні вимоги.
Своєю чергою SNCTA, що представляє 70% авіадиспетчерів, відмовилася від страйку у вересні через брак посередників і відсутність міністра транспорту.
Переговори з Управлінням цивільної авіації провалилися через недовіру та репресивне управління. Хоча SNCTA скасувала страйк, інші профспілки можуть його провести, а 18 вересня очікуються збої в аеропортах.