Про таке стало відомо із повідомлення Polish Militari Radar, передає 24 Канал.

Чому єдиний український літак перекинули до Польщі?

За інформацією сервісу Flightradar24, який відслідковує польоти в режимі реального часу, літак з бортовим номером 02 "синій" пролетів територією України з вимкненим транспондером.

Згодом, лише над Польщею літак увімкнув систему ідентифікації. Саме вона дозволяє відстежувати рух літаків.

Зверніть увагу! Через війну детальна інформація про польоти української транспортної авіації не розкривається з міркувань безпеки.

Ан-70 офіційно прийняли на озброєння ЗСУ у 2015 році, після чого "Антонов" проводив його модернізацію.

Після тривалої паузи літак знову піднявся в небо влітку 2021 року, коли він готувався до демонстраційного польоту на святкування 30-річчя Незалежності України.

