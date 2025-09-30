В Германии неизвестные обстреляли транспортный самолет Бундесвера, – Der Spiegel
- В Нижней Саксонии неизвестные обстреляли транспортный самолет C130 Бундесвера пиротехническим средством после взлета с авиабазы Целле.
- Расследование инцидента ведут Бундесвер и полиция, подозревая целенаправленное действие, однако угрозы для самолета не было.
Самолет не пострадал, начато расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.
Что известно об обстреле самолета Бундесвера?
На прошлой неделе на авиабазе Целле в Нижней Саксонии неизвестные обстреляли транспортный самолет C130 Бундесвера пиротехническим средством. Инцидент произошел около 12:00, сразу после взлета самолета. Пилоты сообщили о происшествии диспетчерам.
Как пишет издание, была видна световая вспышка и слышен громкий звук. Поэтому предполагают, что по самолету могли запустить новогоднюю ракету. Поскольку событие произошло днем, не исключается, что это было целенаправленное действие.
Расследование уже начали Бундесвер и полиция. Военные подчеркнули, что подобные инциденты случаются крайне редко. Иногда пилотов пытаются ослепить лазерными указками.
Прямой угрозы для самолета не было, говорят правоохранители. По их данным, ракета взлетела примерно в 500 метрах от самолета. Дело рассматривают серьезно из-за "чувствительного характера" ситуации.
Недавние похожие инциденты
В Москве грузовой самолет пролетал в нескольких метрах над многоэтажкой из-за атаки беспилотников на регион.
Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, вынужден был экстренно приземлиться в Таллинне из-за закрытия петербургского аэропорта после атаки дронов.
Германия обвинила Китай в использовании лазера против самолета Бундесвера во время операции ЕС Aspides. Китайского посла вызвали в МИД Германии для объяснений.