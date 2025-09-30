На прошлой неделе в Нижней Саксонии неизвестные обстреляли транспортный самолет C130 Бундесвера пиротехническим средством. Инцидент произошел после взлета с авиабазы Целле.

Самолет не пострадал, начато расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

Смотрите также В Ереване российский истребитель врезался в железный столб

Что известно об обстреле самолета Бундесвера?

На прошлой неделе на авиабазе Целле в Нижней Саксонии неизвестные обстреляли транспортный самолет C130 Бундесвера пиротехническим средством. Инцидент произошел около 12:00, сразу после взлета самолета. Пилоты сообщили о происшествии диспетчерам.

Как пишет издание, была видна световая вспышка и слышен громкий звук. Поэтому предполагают, что по самолету могли запустить новогоднюю ракету. Поскольку событие произошло днем, не исключается, что это было целенаправленное действие.

Расследование уже начали Бундесвер и полиция. Военные подчеркнули, что подобные инциденты случаются крайне редко. Иногда пилотов пытаются ослепить лазерными указками.

Прямой угрозы для самолета не было, говорят правоохранители. По их данным, ракета взлетела примерно в 500 метрах от самолета. Дело рассматривают серьезно из-за "чувствительного характера" ситуации.

Недавние похожие инциденты