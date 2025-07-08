Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Германии.

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Что заявили в МИД Германии

Немецкие дипломаты обвинили Китай в атаке на самолет Бундесвера. Известно, что тот действовал в рамках операции ЕС Aspides, которая сосредоточена в Красном море.

Китайские военные нацелились лазером на немецкий самолет, задействованный в операции ЕС Aspides. Угроза для немецкого персонала и препятствование выполнению миссии являются абсолютно неприемлемыми,

– написали в МИД Германии.

Там подчеркнули, что в связи с событием 8 июля в Министерство иностранных дел Германии был вызван посол Китая.

Известно, что европейская миссия Aspides имеет целью защитить важные торговые пути от атак хуситов, которые с началом войны в Газе начали нападать на коммерческие суда. В конце января Бундестаг продлил мандат на участие Германии в миссии.

К слову, 6 июля в красном море атаковали греческий балкер Magic Seas под либерийским флагом. Официально никто не взял на себя ответственность, но нападение напоминает тактику йеменских хуситов.