Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как произошло нападение на Magic Seas

По данным источников по морской безопасности, нападение на судно Magic Seas произошло 6 июля вблизи побережья Йемена. Сначала с лодок открыли огонь из гранатомета, а затем четыре надводных дрона атаковали судно, два из которых врезались в левый борт.

На судне вспыхнул пожар, повредив груз. Вооруженная охрана балкера открыла ответный огонь, сообщили в Управлении морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) и частной охранной фирме Ambrey. Экипаж балкера вынужден был спасаться после нападения на судно. Их подобрало торговое судно, проходившее мимо места инцидента.

Израиль ответил авиаударами

В ответ на это нападение Израиль 6 июля нанес серии авиаударов по йеменским портам Ходейда, Рас-Иса и Аль-Салиф, а также по электростанции в городе Ходейда. Израильские военные объяснили, что это стало возмездием за неоднократные атаки хуситов на израильскую территорию.

Несмотря на то, что хуситы официально не взяли на себя ответственность, частная охранная компания Ambrey указала, что почерк нападения похож на тактику группировки. Последний раз похожий инцидент в регионе произошел еще в середине апреля.

Ранее, в мае, президент США Дональд Трамп заявлял, что хуситы согласились прекратить атаки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Однако уже в июне боевики снова угрожали ударами, если США вмешаются в израильско-иранский конфликт. После американских атак на ядерные объекты в Иране хуситы пока не подтверждали, выполнят ли свою угрозу.