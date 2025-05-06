Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Однако в заявлении Омана не было ни одного упоминания о нападениях хуситов на Израиль.

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Что известно о соглашении

По словам Трампа, американские военные немедленно прекратят бомбардировки позиций хуситов, поскольку те якобы "больше не хотят воевать".

В заявлении Омана как посредника говорится о том, что ни одна из сторон не будет атаковать другую, в частности американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.