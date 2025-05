Вот что я выделил: перенос переговоров между Ираном и США, взрыв в порту Шахид Раджаи, хуситский удар баллистической ракетой Palestine-2 по периметру аэропорта Бен-Гурион, решение Саудовской Аравии качать больше нефти и анонсированный на май визит Дональда Трампа в регион. Об этом заявил Игорь Семиволос, информирует 24 Канал.

Заметьте Через 10 дней наступит хоть какая-то ясность

Давайте разбираться, что это все означает для Украины, опираясь на аналитический метод с BESA Center Perspectives Paper No. 2,335 от 4 марта 2025 года – "Assessment Is Nothing, Assessing Is Everything" авторства Шая Шабтая. Он предлагает 9 параметров, чтобы разобраться в динамических ситуациях. Поехали!

1. Верификация и валидность

Этот параметр проверяет, насколько события подтверждены фактами, и как наши предубеждения могут исказить оценку.

Перенос переговоров США – Иран : Оман и глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердили, что четвертый раунд (3 мая 2025 года) отложили по "логистическим и техническим причинам". Конкретики не хватает, что заставляет сомневаться в прогрессе. Предубеждение: из-за выхода США из JCPOA в 2018 году легко переоценить, что это очередной провал, хотя причина может быть банальной.

Взрыв в порту Шахид Раджаи: иранские источники вяло говорят о "халатности”, официальных данных нет. Соцсети гудят об израильском саботаже, но это пока домыслы. Предубеждение: хочется видеть во всем руку Израиля из-за их вражды с Ираном.

Удар хуситов по Бен-Гуриону: хуситы запустили ракету Palestine-2, которая обошла системы Arrow и THAAD, попав в периметр аэропорта. 6 – 8 раненых, полеты остановлены. Иран открещивается. Предубеждение: легко обвинить Иран, потому что он поддерживает хуситов, но прямых доказательств нет.

Решение Саудовской Аравии: они будут качать больше нефти, цель – цена 45 – 50 долларов за баррель. Это вписывается в план Трампа добить Россию и Иран. Предубеждение: можно переоценить удар по России, забыв, что ОПЕК+ (включая Россию) может исправить ситуацию.

Визит Трампа: анонсирован на май 2025 года, но без деталей. Предубеждение: риторика Трампа заставляет ждать громких решений, хотя может быть просто пиар.

Как это касается Украины? Неточные данные о взрыве и переговорах заставляют осторожно оценивать их влияние на поставки иранского оружия в Россию. Удар хуситов и падение цен на нефть – это реальные факторы, но преувеличение их последствий может помешать Украине готовиться к худшему.

2. Контекст оценки

Здесь мы смотрим, какие внешние и внутренние обстоятельства формируют события, даже если Иран или Россия не меняют своей игры.

Региональные факторы: отсрочка переговоров тормозит ядерную сделку, оставляя санкции на Иране и его сотрудничество с Россией в силе. Если взрыв в порту это саботаж, это может задеть логистику Ирана, включая экспорт оружия в Россию. Но без фактов – только догадки. Удар хуситов эскалирует вражду с Израилем, который может ударить по Йемену или Ирану, усложнив переговоры США. Хуситы – прокси Ирана, но его прямая роль формально не доказана.

Больше нефти – ниже цены, что бьет по России (30% бюджета от нефти) и частично по Ирану. Визит Трампа может усилить влияние США, но может оттянуть внимание от Украины на Израиль или Иран.

Международные факторы: Россия сует нос в переговоры, предлагая хранить иранский уран, чтобы укрепить свое влияние. Китай синхронизируется с Ираном и Россией против Запада. Европа (Франция, Германия) нервничает, что их отодвинули от переговоров, что раскалывает позицию Запада. США давят низкими ценами на нефть.

Внутренний контекст: экономика Ирана в яме (риал падает, санкции душат), союзники (Асад, "Хезболла") исчезли или ослаблены, но хуситы и Россия – на плаву. Россия все больше зависит от импортного оружия в том числе иранских дронов и ракет. Украина держится благодаря западной поддержке, которая может просесть из-за суматохи на Ближнем Востоке.

Как это касается Украины? Падение цен на нефть – это удар по России, но удар хуситов и торможение переговоров могут отвлечь Запад. Украине надо держать руку на пульсе, чтобы не остаться на обочине.

3. Уровни оценки

Этот параметр раскладывает влияние событий на стратегический, операционный и тактический уровни, проверяя, как они связаны.

На стратегическом уровне успешная сделка может обвалить цены на нефть и остановить поток иранского оружия в Россию – джекпот для Украины. Провал подпитывает ось Иран – Россия. Если взрыв в порту саботаж, это может ослабить Иран, а в перспективе иметь продолжение. Низкие цены на нефть режут бюджет России, уменьшая ее силы в войне. Трамп может нажать на Иран, но если фокус пойдет на Израиль – Украине минус.

На операционном уровне стоит лоббировать через США/ЕС пункт в ядерной сделке об остановке иранского оружия. Наблюдать за портами Ирана, чтобы оценить, мешает ли взрыв экспорту. Изучать технологии хуситских ракет (аналогичные российским) для ПВО.

На тактическом уровне удар по Бен-Гуриону показывает, что баллистические ракеты – серьезная угроза. Украине надо качать ПВО против Fath-360. Если взрыв в порту саботаж, это может замедлить отправку "Шахедов" в Россию, но это не точно, потому что большая часть идет через порты Каспийского моря.

Как это касается Украины? Стратегически падение цен на нефть – наш козырь, но эскалация из-за хуситов – минус. Операционно надо давить на Запад, тактически – готовить ПВО к ракетам.

4. Проекция

Здесь мы смотрим, как события повлияют на других игроков и более широкую картинку.

Если сделка удастся, Россия теряет деньги от нефти, Иран – военный вес, а их дружки (Китай, Северная Корея) ослабляются. Провал – и ось Иран – Россия крепнет. Если взрыв в порту саботаж, Иран может потерять темп в поставках оружия России, но без фактов это пока предположение. Волна эскалации может затянуть Израиль и США в драку с Йеменом или Ираном, оттянув ресурсы от Украины. Хуситы могут активизировать атаки. Низкие цены на нефть бьют по России и Ирану, ослабляя их прокси. Это плюс для Украины. Трамп может надавить на Иран, но если Трамп заиграется с Израилем – Украина в тени.

Как это касается Украины? Ослабление России и Ирана – наш шанс, но драка из-за хуситов или провал переговоров может осложнить поддержку Запада. Надо дружить с Саудовской Аравией, хоть это и сложно.

5. Реакция на возможности и риски

Этот параметр смотрит, что будет, если мы хватаемся за возможности или игнорируем риски.

Сначала о возможностях. Соглашение, которое блокирует иранское оружие для России, – это спасение. Надо давить через США, ЕС и, возможно, Саудовскую Аравию. Падение цен на нефть – наш козырь. Лоббируем, чтобы ОПЕК+ не исправлял ситуацию. Можно, наверняка, уговорить США не забывать об Украине.

Заметьте Израиль одобрил план по захвату всей территории Газы и удержанию ее на неопределенный срок

И о рисках. Провал переговоров – и Иран с Россией гуляют дальше. Осторожность в прогнозах в этом случае убережет от паники. Игнорирование саботажа – упущенный шанс, преувеличения – напрасная суета. Эскалация может затянуть США в региональную войну, оставив Украину без поддержки. Если ОПЕК+ исправит цены, Россия устоит. Фокус на Израиле во время визита Трампа может отодвинуть Украину на второй план.

Как это касается Украины? Хватайся за шанс надавить на Иран и Россию, но готовься, что Запад может заиграться на Ближнем Востоке. Лоббирование и ПВО – наше все.

6. Значение континуитета или изменений

Здесь мы разбираем, что значит, если все останется как есть, или если что-то изменится.

Если все остается, статус-кво и переговоры срываются, Иран продолжает штамповать оружие для России. Если взрыв – это авария, логистика Ирана сильно не пострадает. Хуситы и дальше будут стрелять, а Израиль/США их будут бомбить. Если визит Трампа состоится без конкретики, Украина останется на обочине.

А как насчет изменений?

Новое соглашение с пунктом о блокировании оружия – и Россия теряет Shahed/Fath-360. Индикатор: сокращение экспорта.

Если был саботаж, Иран замедлит поставки. Индикатор: задержки в портах.

Удары Израиля по Йемену ослабят Иран. Индикатор: авиаудары.

Цены на нефть уже падают, Россия в минусе. Индикатор: сокращение бюджета России.

Новые санкции на Иран изменят игру. Индикатор: заявления США.

Как это касается Украины? Изменения (падение цен, перебои в Иране) – наш плюс, но если Иран и Россия будут держаться вместе, надо готовиться к долгой игре.

7. Цена ошибки

Этот параметр оценивает, что будет, если мы ошибемся с прогнозом.

Недооценить провал переговоров – и Россия вооружится иранскими ракетами. Пропустить факт саботажа – упустить шанс надавить на Иран, преувеличить – зря паникуем. Недооценить эскалацию – и США погрязнут в войне, забыв о нас. Преувеличение – паника без причин. Переоценить падение цен, не учтя ОПЕК+, – и мы надеемся на скорый крах России, который не произойдет. Ждать чудес от Трампа – и упустить шанс лоббировать поддержку.

Как это касается Украины? Ошибка может стоить нам атак и уменьшения западной помощи. Надо проверять факты и не надеяться на чудеса.

8. Использование оценки

Здесь мы смотрим, как оценка может помочь и что будет, если ее проигнорировать.

В рамках переговоров нужно лоббирование условий соглашения для Украины. Если взрыв – это диверсия, то оценка поддерживает давление на иранскую логистику. В решении Саудовской Аравии оценка поддерживает экономическое давление на Россию через ОПЕК+. Уговариваем США держать Украину в приоритете.

Если оценку игнорируют: Запад заигрывается на Ближнем Востоке, а мы останемся без поддержки. Надо кричать о своих интересах.

Как это касается Украины? Оценка – наш инструмент для давления на Иран, Россию и Запад. Без этого нас просто не услышат.

9. Реализация

Этот параметр объясняет, почему прогноз сработал или нет, и подтверждает ли это оценку.

Если соглашение остановит оружие Ирана – оценка в яблочко. Если Россия и дальше получает "Шахеды" сделка слабая, а не оценка ложная. Если логистика Ирана тормозит – саботаж подтвержден. Если нет – авария или совпадение. Если Запад увязнет в регионе – оценка правильная. Если удастся избежать войны – верим в силу дипломатии. Падение цен на нефть уже бьет по России – оценка работает. Если Иран получит санкции – прогноз попал. Если фокус на Израиле – это политика, а не наша ошибка.

Как это касается Украины? Положительные прогнозы (падение цен, остановка оружия) – наш выигрыш. Если Россия держится, это из-за слабости Запада, а не наш промах.

Что же в итоге?

События на Ближнем Востоке влияют на Украину через Россию и Иран. Падение цен на нефть рвет бюджет России, а перебои в иранской логистике могут затормозить поток "Шахедов" и Fath-360. Но удар хуситов и торможение переговоров пахнут эскалацией, которая может отвлечь Запад от наших проблем. Украине надо лоббировать в ядерной сделке пункт об остановке иранского оружия, следить за портами Ирана и ценами на нефть, готовить ПВО к растущим баллистическим угрозам.