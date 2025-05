Ось що я виокремив: перенесення переговорів між Іраном і США, вибух у порту Шахід Раджаї, хуситський удар балістичною ракетою Palestine-2 по периметру аеропорту Бен-Гуріон, рішення Саудівської Аравії качати більше нафти та анонсований на травень візит Дональда Трампа в регіон. Про це заявив Ігор Семиволос, інформує 24 Канал.

Нумо розбиратися, що це все означає для України, спираючись на аналітичний метод із BESA Center Perspectives Paper No. 2,335 від 4 березня 2025 року – "Assessment Is Nothing, Assessing Is Everything" авторства Шая Шабтая. Він пропонує 9 параметрів, щоб розібратися в динамічних ситуаціях. Поїхали!

1. Верифікація та валідність

Цей параметр перевіряє, наскільки події підтверджені фактами, і як наші упередження можуть спотворити оцінку.

Перенесення переговорів США – Іран: Оман і глава МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердили, що четвертий раунд (3 травня 2025 року) відклали через "логістичні та технічні причини". Конкретики бракує, що змушує сумніватися в прогресі. Упередження: через вихід США з JCPOA у 2018 році легко переоцінити, що це черговий провал, хоча причина може бути банальною.

Вибух у порту Шахід Раджаї: іранські джерела мляво говорять про "недбалість”, офіційних даних катма. Соцмережі гудуть про ізраїльський саботаж, але це поки домисли. Упередження: хочеться бачити в усьому руку Ізраїлю через їхню ворожнечу з Іраном.

Удар хуситів по Бен-Гуріону: хусити запустили ракету Palestine-2, яка обійшла системи Arrow і THAAD, влучивши в периметр аеропорту. 6 – 8 поранених, польоти зупинені. Іран відхрещується. Упередження: легко звинуватити Іран, бо він підтримує хуситів, але прямих доказів немає.

Рішення Саудівської Аравії: вони качатимуть більше нафти, ціль – ціна 45 – 50 доларів за барель. Це вписується в план Трампа добити Росію та Іран. Упередження: можна переоцінити удар по Росії, забувши, що ОПЕК+ (включно з Росією) може виправити ситуацію.

Візит Трампа: анонсовано на травень 2025 року, але без деталей. Упередження: риторика Трампа змушує чекати гучних рішень, хоча може бути просто піар.

Як це стосується України? Неточні дані про вибух і переговори змушують обережно оцінювати їхній вплив на постачання іранської зброї до Росії. Удар хуситів і падіння цін на нафту – це реальні фактори, але перебільшення їхніх наслідків може завадити Україні готуватися до гіршого.

2. Контекст оцінки

Тут ми дивимося, які зовнішні та внутрішні обставини формують події, навіть якщо Іран чи Росія не міняють своєї гри.

Регіональні фактори: відтермінування переговорів гальмує ядерну угоду, залишаючи санкції на Ірані та його співпрацю з Росією в силі. Якщо вибух в порту це саботаж, це може зачепити логістику Ірану, включно з експортом зброї до Росії. Але без фактів – лише здогадки. Удар хуситів ескалує ворожнечу з Ізраїлем, який може вдарити по Ємену чи Ірану, ускладнивши переговори США. Хусити – проксі Ірану, але його пряма роль формально не доведена.

Більше нафти – нижчі ціни, що б'є по Росії (30% бюджету від нафти) і частково по Ірану. Візит Трампа може посилити вплив США, але може відтягнути увагу від України на Ізраїль чи Іран.

Міжнародні фактори: Росія пхає носа в переговори, пропонуючи зберігати іранський уран, щоб зміцнити свій вплив. Китай синхронізується з Іраном і Росією проти Заходу. Європа (Франція, Німеччина) нервує, що їх відсунули від переговорів, що розколює позицію Заходу. США тиснуть низькими цінами на нафту.

Внутрішній контекст: економіка Ірану в ямі (ріал падає, санкції душать), союзники (Асад, "Хезболла") зникли або послаблені, але хусити та Росія – на плаву. Росія все більше залежить від імпортної зброї в тому числі іранських дронів і ракет. Україна тримається завдяки західній підтримці, яка може просісти через метушню на Близькому Сході.

Як це стосується України? Падіння цін на нафту – це удар по Росії, але удар хуситів і гальмування переговорів можуть відвернути Захід. Україні треба тримати руку на пульсі, щоб не залишитися на узбіччі.

3. Рівні оцінки

Цей параметр розкладає вплив подій на стратегічний, операційний і тактичний рівні, перевіряючи, як вони пов'язані.

На стратегічному рівні успішна угода може обвалити ціни на нафту та зупинити потік іранської зброї до Росії – джекпот для України. Провал підживить вісь Іран – Росія. Якщо вибух у порту саботаж, це може послабити Іран, а у перспективі мати продовження. Низькі ціни на нафту ріжуть бюджет Росії, зменшуючи її сили у війні. Трамп може натиснути на Іран, але якщо фокус піде на Ізраїль – Україні мінус.

На операційному рівні варто лобіювати через США/ЄС пункт у ядерній угоді про зупинку іранської зброї. Спостерігати за портами Ірану, щоб оцінити, чи вибух заважає експорту. Вивчати технології хуситських ракет (аналогічні російським) для ППО.

На тактичному рівні удар по Бен-Гуріону показує, що балістичні ракети – серйозна загроза. Україні треба качати ППО проти Fath-360. Якщо вибух у порту саботаж, це може сповільнити відправку "Шахедів" до Росії, але це не точно, бо переважна частина йде через порти Каспійського моря.

Як це стосується України? Стратегічно падіння цін на нафту – наш козир, але ескалація через хуситів – мінус. Операційно треба тиснути на Захід, тактично – готувати ППО до ракет.

4. Проєкція

Тут ми дивимося, як події вплинуть на інших гравців і ширшу картинку.

Якщо угода вдасться, Росія втрачає гроші від нафти, Іран – військову вагу, а їхні дружки (Китай, Північна Корея) послаблюються. Провал – і вісь Іран – Росія міцнішає. Якщо вибух у порту саботаж, Іран може втратити темп у постачанні зброї Росії, але без фактів це поки що припущення. Хвиля ескалації може затягнути Ізраїль і США в бійку з Єменом чи Іраном, відтягнувши ресурси від України. Хусити можуть активізувати атаки. Низькі ціни на нафту б'ють по Росії та Ірану, послаблюючи їхніх проксі. Це плюс для України. Трамп може натиснути на Іран, але якщо Трамп заграється з Ізраїлем – Україна в тіні.

Як це стосується України? Послаблення Росії та Ірану – наш шанс, але бійка через хуситів чи провал переговорів може ускладнити підтримку Заходу. Треба дружити з Саудівською Аравією, хоч це і складно.

5. Реакція на можливості та ризики

Цей параметр дивиться, що буде, якщо ми хапаємося за можливості чи ігноруємо ризики.

Спочатку про можливості. Угода, яка блокує іранську зброю для Росії, – це порятунок. Треба тиснути через США, ЄС і, можливо, Саудівську Аравію. Падіння цін на нафту – наш козир. Лобіюємо, щоб ОПЕК+ не виправляв ситуацію. Можна, напевно, вмовити США не забувати про Україну.

І про ризики. Провал переговорів – і Іран із Росією гуляють далі. Обережність у прогнозах в цьому випадку убереже від паніки. Ігнорування саботажу – втрачений шанс, перебільшення – марна метушня. Ескалація може затягнути США в регіональну війну, залишивши Україну без підтримки. Якщо ОПЕК+ виправить ціни, Росія встоїть. Фокус на Ізраїлі під час візиту Трампа може відсунути Україну на другий план.

Як це стосується України? Хапаймося за шанс натиснути на Іран і Росію, але готуймося, що Захід може загратися на Близькому Сході. Лобіювання і ППО – наше все.

6. Значення континуїтету або змін

Тут ми розбираємо, що означає, якщо все залишиться як є, або якщо щось зміниться.

Якщо все залишається, статус-кво і переговори зриваються, Іран продовжує штампувати зброю для Росії. Якщо вибух – це аварія, логістика Ірану сильно не постраждає. Хусити й далі стрілятимуть, а Ізраїль/США їх бомбитимуть. Якщо візит Трампа відбудеться без конкретики, Україна залишиться на узбіччі.

А як щодо змін?

Нова угода з пунктом про блокування зброї – і Росія втрачає Shahed/Fath-360. Індикатор: скорочення експорту.

Якщо був саботаж, Іран сповільнить постачання. Індикатор: затримки в портах.

Удари Ізраїлю по Ємену послаблять Іран. Індикатор: авіаудари.

Ціни на нафту вже падають, Росія в мінусі. Індикатор: скорочення бюджету Росії.

Нові санкції на Іран змінять гру. Індикатор: заяви США.

Як це стосується України? Зміни (падіння цін, перебої в Ірані) – наш плюс, але якщо Іран і Росія триматимуться разом, треба готуватися до довгої гри.

7. Ціна помилки

Цей параметр оцінює, що буде, якщо ми помилимося з прогнозом.

Недооцінити провал переговорів – і Росія озброїться іранськими ракетами. Пропустити факт саботажу – проґавити шанс натиснути на Іран, перебільшити – дарма панікуємо. Недооцінити ескалацію – і США загрузнуть у війні, забувши про нас. Перебільшення – паніка без причин. Переоцінити падіння цін, не врахувавши ОПЕК+, – і ми сподіваємося на швидкий крах Росії, який не станеться. Чекати чудес від Трампа – і проґавити шанс лобіювати підтримку.

Як це стосується України? Помилка може коштувати нам атак і зменшення західної допомоги. Треба перевіряти факти й не сподіватися на дива.

8. Використання оцінки

Тут ми дивимося, як оцінка може допомогти і що буде, якщо її проігнорувати.

У межах переговорів потрібне лобіювання умов угоди для України. Якщо вибух – це диверсія, то оцінка підтримує тиск на іранську логістику. В рішенні Саудівської Аравії оцінка підтримує економічний тиск на Росію через ОПЕК+. Вмовляємо США тримати Україну в пріоритеті.

Якщо оцінку ігнорують: Захід заграється на Близькому Сході, а ми залишимося без підтримки. Треба кричати про свої інтереси.

Як це стосується України? Оцінка – наш інструмент для тиску на Іран, Росію та Захід. Без цього нас просто не почують.

9. Реалізація

Цей параметр пояснює, чому прогноз спрацював чи ні, і чи це підтверджує оцінку.

Якщо угода зупинить зброю Ірану – оцінка в яблучко. Якщо Росія й далі отримує "Шахеди" угода слабка, а не оцінка хибна. Якщо логістика Ірану гальмує – саботаж підтверджений. Якщо ні – аварія чи збіг. Якщо Захід загрузне в регіоні – оцінка правильна. Якщо вдасться уникнути війни – віримо в силу дипломатії. Падіння цін на нафту вже б'є по Росії – оцінка працює. Якщо Іран дістане санкції – прогноз влучив. Якщо фокус на Ізраїлі – це політика, а не наша помилка.

Як це стосується України? Позитивні прогнози (падіння цін, зупинка зброї) – наш виграш. Якщо Росія тримається, це через слабкість Заходу, а не наш промах.

Що ж у підсумку?

Події на Близькому Сході впливають на Україну через Росію та Іран. Падіння цін на нафту рве бюджет Росії, а перебої в іранській логістиці можуть загальмувати потік "Шахедів" і Fath-360. Але удар хуситів і гальмування переговорів пахнуть ескалацією, яка може відволікти Захід від наших проблем. Україні треба лобіювати в ядерній угоді пункт про зупинку іранської зброї, слідкувати за портами Ірану та цінами на нафту, готувати ППО до зростальних балістичних загроз.