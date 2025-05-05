Чего ждать от запланированных международных визитов

Главный вопрос – сказывается ли в эти дни шанс на деэскалацию или война пойдет на очередной круг? Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Интрига в том, что 9 мая – не только 80-летие победы. С 7 по 10 мая – государственный визит Си Цзиньпина в Россию. Соответственно, то, что в эти дни будет произносить кремлевский вождь, будет считываться как согласованная позиция. Пекин пока держит паузу.

Китайские вводные к визиту: "Четко и ясно выступать против унилатерализма и буллинга, объединять усилия с целью продвижения многополярности мира, характеризующегося равноправием и упорядоченностью, а также общедоступной и инклюзивной экономической глобализацией".

Кроме Си, Москву должен посетить президент Бразилии. Если кто-то забыл: существует так называемый китайско-бразильский план урегулирования, который предусматривает де-факто зонирование Украины. Вполне вероятно, что мы услышим какие-то обновления. Или не услышим ничего, что также будет крайне показательно.

Почти сразу после этого, 13 мая, Дональд Трамп отправится с визитом в страны Персидского залива, где анонсирован региональный саммит с участием лидеров монархий. Иран и Ирак не приглашены.

Вопросы, которые будут обсуждаться в Москве, Эр-Рияде (а затем в Дохе и Абу-Даби), гораздо шире российской агрессии, но принятые решения могут прямо сказаться на нашей судьбе. В частности, если общение приведет к снижению цен на нефть и откусыванию у России части рынка. Переплетение интересов колоссальное. США намекнули на повышение ставок для Китая с помощью дополнительных санкций на иранскую нефть.

Россия немало инвестировала в тесные отношения с арабскими монархиями. Поэтому масса вариантов, концентрация в моменте запредельная. Пикантности добавляет фон.

Электоральные чудеса в Европе

Изюминкой периода станет осмысление новых результатов украинских военных в Черном море, когда дроны уничтожили два самолета. Это повлияет на все доктрины морских операций. Китай, Япония, обе Кореи, Филиппины, Вьетнам, Индия, Иран уже наморщили лоб. Потому что за год каждая из этих стран может породить беспилотный флот, который изменит соотношение сил. Кстати, и наркокартелям будет интересно.

Хуситы передали баллистическое приветствие Израилю. Это ставит под сомнение эффективность американской операции по их форматированию и немного поднимает градус накануне поездки Трампа.

Индия и Пакистан держат себя в руках, но из-за масштабов обеих стран все равно тревожно.

Европа демонстрирует электоральные чудеса. В Великобритании на муниципальных выборах правопопулистская партия Reform UK Найджела Фараджа порвала традиционных лидеров. Причем специалисты обращают внимание не только на "объедание" консервативного спектра (на почве антимигрантской риторики). На другом краю электорат лейбористов "откусывают" независимые кандидаты, представляющие разросшиеся, "меньшинства", прежде всего – мусульманские. Это выглядит как тотальный кризис двухпартийной системы с риском победы правых популистов на следующем круге.

Германия пытается обуздать АдГ через признание экстремистской организацией. США уже набросились на немцев за этот "вопиющий акт ползучей диктатуры". Немцы вежливо ответили, мол, у нас плохая наследственность, такое уже было и кончилось не очень, поэтому не лезьте в нашу прикладную демократию.

Ну, и самое актуальное – многострадальные выборы президента Румынии. В первом туре 40% набрал Джордже Симион – де-факто аватар забаненого мракобеса Келина Джорджеску. Продолжение 18 мая (также 1 тур президентских выборов в Польше, где есть свой серпентарий).

Все это маркеры: Европа меняется. С помощью политических хитростей можно еще раз пробудить новые силы. Но за ними – нарастающая поддержка и разъяренный электорат. То есть проблема не в лидерах, а в тенденции.

Одна из возможных граней этой тенденции: Украина будет окружена нелояльными или неоднозначными соседями. Но это будет не только наша проблема, а и ЕС и НАТО.

Самая большая проблема России, которую называет Путин

И вот здесь самое время взглянуть на Россию. Посмотрел агитационный фильм о 25-летии Владимира Путина в Кремле. Есть несколько удачных находок, но для четверти века получилось не эпохально.

Основную часть материала записывали 27 марта. Такое впечатление, что по итогам последних событий картину подрезали, и там нет каких-то величественных заготовок. Потому что нет какой-то точки, к которой можно было бы направить рассказ. Нет возможности "подвести итоги" для выхода на новый уровень.

Итог: паркетный фильм с претензией, мелкий подхалим в отношении Трампа, финал – кандидат в цари Святой Руси – скомканный. Нить "русского мира" является пунктирной.

Но что важно – Путин прямо говорит, что демография – проблема №1, потому что это вопрос перспективы. С оккупированными территориями Украины, по оценке Путина, под контролем Кремля будет около 150 миллионов человек ("еще надо посчитать"). Это без временных мигрантов. То есть он фиксирует, что с 2014 года захватил 6,5 миллиона человек.

Буквально это означает: Путин принял Россию с населением в 147 миллионов человек, убил 12 – 14 миллионов русских и снизил долю русского населения, нарастив нерусское. После этого он начал исправлять ситуацию благодаря войнам, потому что добровольно жить в его России россияне не хотят. Формально статистику поправить удалось, но долгосрочно.

Но даже этого категорически мало для удержания такого пространства. "Порожать" россияне просто не успеют, к тому же рост придет на национальные республики. Это маркер, что Россия готовится продолжать интервенции для захвата населения.

После того как на днях в Казахстан не пустили российского пропагандиста от истории Андрея Грозина, снова зазвучала тема списков нежелательных лиц, которых Москва и Астана взаимно не хотят видеть. А также причин этих списков.

Среди прочего, Казахстан имеет обоснованные претензии к вице-спикеру Госдумы Петру Толстому и еще ряду высокопоставленных девиантов, в частности Примакову-внуку. Чем дольше затянется авантюра Путина с нападением на Украину, тем вероятнее дальнейшая атака на северный Казахстан. Потому что кризис негативно сказывается на российской демографии. Турбулентность в Европе и на Кавказе может подтолкнуть часть релокантов обратно в Россию. Однако политический режим к этому явно не побуждает.

То есть злободневные для нас события войны вплетаются в конкуренцию перспектив соседней с нами Европы и России. Причем не так на уровне абстракций, а как очень конкретные проявления.

Еще раз повторю гипотезу: может случиться, что со временем надо будет принять не только украинцев, которые вернутся из-за границы, а и европейских беженцев. Но для этого нужны условия, где отсутствие войны – лишь одна из опций.

Сейчас Кремль резко увеличил количество штурмов на линии фронта. Раз не получилось с их вариантом "деэскалации", пытаются выгрызть хоть какой-то результат, хоть десяток сел. А также подготовить позиции по возможной активизации после 10 мая.

Сейчас надо сдержать этот натиск. Психологически. Помогая всем возможным армии. Дней через 10 будет какая-то ясность.