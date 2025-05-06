Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Однак у заяві Оману не було жодної згадки про напади хуситів на Ізраїль.

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Що відомо про угоду

За словами Трампа, американські військові негайно припинять бомбардування позицій хуситів, оскільки ті оскільки нібито "більше не хочуть воювати".

У заяві Оману як посередника йдеться про те, що жодна зі сторін не атакуватиме іншу, зокрема американські судна в Червоному морі й Баб-ель-Мандебській протоці.