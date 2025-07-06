Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times. В Великобритании временно свернули производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия новых заказов.

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В Великобритании приостановили сборку Eurofighter Typhoon в Великобритании

Это решение вызвало беспокойство, что страна может потерять критически важные навыки и опыт в производстве боевых самолетов, которые накапливались десятилетиями.

На заводе BAE Systems в Уортоне, графство Ланкашир, уже завершили финальную сборку последнего самолета из партии для Катара по контракту 2017 года на 5 миллиардов фунтов стерлингов. По словам профсоюза завода, в ангаре остался только один истребитель, который ждет нескольких деталей и покраски, а работы на основной сборочной линии уже остановлены.

Великобритания не делала собственных заказов на новые Typhoon с 2009 года, а новые экспортные контракты с Саудовской Аравией, Катаром и Турцией еще находятся на стадии переговоров. Эксперты предупреждают: если перерыв в производстве затянется, возрастет риск потери квалифицированных кадров и опыта, необходимого для создания истребителей следующего поколения.

На фоне этого британское правительство решило закупить еще 27 американских истребителей F-35, из которых 15 будут модификации F-35B для авианосцев, а еще 12 – F-35A с возможностью нести тактические ядерные бомбы.

Несмотря на это, в BAE Systems заявили, что видят "высокий уровень заинтересованности и инвестиций в Typhoon" и надеются продолжить производство в следующем десятилетии.

Правительство Великобритании подчеркивает, что Typhoon будет оставаться "основой противовоздушной обороны страны как минимум до 2040-х годов", а будущие инвестиции в программу будут зависеть от оборонного инвестиционного плана, который планируют обнародовать позже в этом году.