Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Financial Times. У Великій Британії тимчасово згорнули виробництво винищувачів Eurofighter Typhoon через відсутність нових замовлень.

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У Великій Британії призупинили складання Eurofighter Typhoon

Це рішення викликало занепокоєння, що країна може втратити критично важливі навички й досвід у виробництві бойових літаків, які накопичувалися десятиліттями.

На заводі BAE Systems у Вортоні, графство Ланкашир, вже завершили фінальне складання останнього літака з партії для Катару за контрактом 2017 року на 5 мільярдів фунтів стерлінгів. За словами профспілки заводу, в ангарі лишився лише один винищувач, який чекає кількох деталей і фарбування, а роботи на основній складальній лінії вже зупинено.

Велика Британія не робила власних замовлень на нові Typhoon із 2009 року, а нові експортні контракти з Саудівською Аравією, Катаром і Туреччиною ще перебувають на стадії переговорів. Експерти попереджають: якщо перерва у виробництві затягнеться, зросте ризик втрати кваліфікованих кадрів і досвіду, необхідного для створення винищувачів наступного покоління.

На тлі цього британський уряд вирішив закупити ще 27 американських винищувачів F-35, з яких 15 будуть модифікації F-35B для авіаносців, а ще 12 – F-35A з можливістю нести тактичні ядерні бомби.

Попри це, у BAE Systems заявили, що бачать "високий рівень зацікавленості та інвестицій у Typhoon" і сподіваються продовжити виробництво у наступному десятилітті.

Уряд Великої Британії підкреслює, що Typhoon залишатиметься "основою протиповітряної оборони країни щонайменше до 2040-х років", а майбутні інвестиції в програму залежатимуть від оборонного інвестиційного плану, який планують оприлюднити пізніше цього року.