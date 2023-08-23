Самолет Пригожина разбился в Тверской области: момент падения попал на видео

Вечером 23 августа самолет Embraer, принадлежащий главарю террористов "Вагнера" Евгению Пригожину, разбился в Тверской области. Момент падения зафиксирован на видео.

Кадры с падением самолета уже разлетаются по сети, сообщает 24 Канал. По предварительной информации, на борту находились 10 человек, и все они погибли.

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Момент падения самолета

Интересно, что на кадрах видны следы, похожие на работу ПВО, что может служить подтверждением версии, что именно это и послужило причиной падения самолета, принадлежащего террористу Пригожину. Однако среди других версий причиной аварии мог стать взрыв на борту. Пока неизвестно, что случилось, однако в сети публикуют кадры, которые сняли очевидцы происшествия.

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Пригожин, вероятно, был на борту самолета

23 августа в Тверской области упал бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Через несколько минут после аварии в Росавиации сообщили, что среди пассажиров был зарегистрирован Евгений Пригожин – террорист и руководитель ЧВК "Вагнера". Кроме того, по данным российских СМИ, на борту мог быть также Дмитрий Уткин – террорист, командир вагнеровцев и правая рука Пригожина.

Пока что подтверждений этой информации нет, однако, по предварительным данным, на борту находились 3 члена экипажа и 7 пассажиров, и все они погибли.

Следует отметить, что еще после мятежа вагнеровцев, который произошел в июне этого года, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российская ФСБ получила приказ убить Пригожина.

Интересно, что после мятежа террорист мало появлялся на людях, а 21 августа опубликовал видео, на котором утверждал, что находится в Африке, где, как известно, ведут свою преступную деятельность наемники "Вагнера".