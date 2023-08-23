Літак Пригожина розбився у Тверській області: момент падіння потрапив на відео

Увечері 23 серпня літак Embraer, який належить ватажку терористів "Вагнера" Євгенію Пригожину, розбився у Тверській області. Момент падіння зафіксували на відео.

Кадри з падінням літака уже розлітаються мережею, повідомляє 24 Канал. За попередньою інформацією, на борту було 10 осіб і всі вони загинули.

Зверніть увагу 2 сильні вибухи – і крило відвалилося: як падав літак Пригожина

Момент падіння літака

Цікаво, що на кадрах видні сліди, схожі на роботу ППО, що може слугувати підтвердженням версії про те, що саме це і стало причиною падіння літака, який належить терористу Пригожину. Однак серед інших версій причиною аварії міг стати вибух на борту. Поки невідомо, що саме трапилося, проте у мережі публікують кадри, які зняли очевидці події.

Як розбився літак Пригожина: епічне відео

Пригожин, ймовірно, був на борту літака

23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет Embraer 600 із бортовим номером RA-02795. Через кілька хвилин після аварії у Росавіації повідомили, що серед пасажирів був зареєстрований Євгеній Пригожин – терорист та керівник ПВК "Вагнера". Крім того, за даними російських ЗМІ, на борту міг бути також Дмітрій Уткін – терорист, командир вагнерівців та права рука Пригожина.

Поки що підтверджень цій інформації немає, проте за попередніми даними, на борту були 3 членів екіпажу та 7 пасажирів і всі вони загинули.

Варто відзначити, що ще після заколоту вагнерівців, який відбувся у червні цього року, керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що російська ФСБ отримала наказ вбити Пригожина.

Цікаво, що після заколоту терорист мало з'являвся на людях, а 21 серпня опублікував відео, на якому стверджував, що перебуває в Африці, де, як відомо, провадять свою злочинну діяльність найманці "Вагнера".