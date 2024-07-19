На Киевщине женщина подожгла себя перед зданием суда

Чрезвычайная ситуация случилась на Белоцерковщине. Там посреди улицы женщина совершила самосожжение. В полиции рассказали о ее мотивах.

Инцидент произошел в четверг, 18 июля, около 16:00. Именно тогда работники судебной охраны заметили возле здания суда женщину, которая обливала себя воспламеняющимся веществом. Охранники пытались остановить ее, но гражданка подожгла себя.

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Попытка самоубийства на Киевщине

Отмечается, что один из работников сразу начал тушить пламя огнетушителем. На место немедленно была вызвана карета скорой помощи.

Когда прибыли медики, пострадавшая находилась в сознании, однако она получила около 70 процентов ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.

Предварительно, женщина с мужем решали вопрос в судебном порядке относительно прав на ребенка.

По факту доведения до самоубийства начато досудебное расследование.

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Женщина подожгла себя возле суда: смотрите видео

Недавно во Львове перед Ратушей молодой человек облился бензином и угрожал себя поджечь. Заместители городского главы вели с ним переговоры. Как позже выяснилось, мужчина хотел выразить протест против приговора суда, который назначил ему 2,5 года ограничения свободы и уплату моральной компенсации в размере 250 тысяч гривен за избиение покупателя на рынке.