Инцидент произошел около полудня. Впоследствии выяснилось, что мужчиной, который облился бензином из канистры и угрожал поджечь себя, оказался уроженец Азербайджана Вусал Сафал-Оглы Назаров.

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Что известно о мужчине, который угрожал самосожжением

Согласно данным судебного реестра, в марте этого года Шевченковский районный суд Львова осудил Назарова за избиение покупателя на рынке "Тополь-1", что на улице Мазепы во Львове.

Как выяснилось, причиной драки, которая произошла 3 июня 2023 года, было "неприемлемое поведение потерпевшего в отношении сожительницы обвиняемого". Назаров нанес потерпевшему не менее трех ударов в голову и лицо, вызвав перелом носа и лобной пазухи.

Суд признал Назарова виновным в умышленном средней тяжести телесном повреждении и назначил ему наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы. Также он должен выплатить пострадавшему моральный ущерб в размере 250 тысяч гривен. Львовский апелляционный суд 9 июля подтвердил этот приговор.

Что Назаров говорит о своем приговоре

После инцидента под мэрией Назаров написал сообщение в Facebook, где объяснил свои действия. Он подтвердил, что избил покупателя за то, что тот приставал к его девушке, которая помогала ему торговать фруктами и овощами на рынке, и считает свое наказание несправедливым.

Сегодня я пришел под городской совет с последней надеждой, чтобы привлечь внимание общества к несправедливости системы,

– отметил он.

После разговора в мэрии Назаров вместе со своим адвокатом поехали в отдел полиции для дальнейшего рассмотрения его дела.

Что этому предшествовало

Около полудня 16 июля возле львовской Ратуши мужчина облил себя бензином и угрожал совершить самосожжение в знак протеста против, по его мнению, несправедливого судебного приговора.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и медики скорой помощи. Также на разговор с мужчиной вышли первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко и директор департамента администрации городского головы Евгений Бойко.

Им удалось убедить Назарова отказаться от самосожжения и пригласили его на разговор в мэрию, где ему предоставили юридическую консультацию.