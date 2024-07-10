Информация появилась в местных телеграмм-каналах. Также в сети появилось видео с места происшествия.

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Что известно об инциденте

Телеграмм-каналы пишут, что местные жители обнаружили тело мужчины утром 10 июля. По информации львовян, трагедия случилась на улице Лисеницкая, что в районе Пасечной. Предварительно, мужчина подорвался на гранате и не выжил.

На видео, которое распространяют в сети, видно, что на месте уже работают правоохранители. Они огородили место происшествия лентой и привлекли служебную собаку, очевидно, для проверки взрывоопасных веществ.

В пресс-службе полиции 24 Канала сообщили, что еще ждут подробности дела. Все детали о происшествии правоохранители предоставят позже.

Между тем местный телеграмм-канал "Львовыч" заявил, что мужчина проживал в том районе и якобы был мобилизован месяц назад.

Также этим утром тело мужчины было обнаружено в Киеве, под стеклянным пешеходным мостом. Предварительно, он покончил с собой, прыгнув вниз.