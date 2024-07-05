Правоохранители рассказали, что получили сообщение об аварии на улице Зеленой. В полицию позвонили ночью на 5 июля.

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Что известно о двух авариях с участием чужого Mercedes-Benz

Работники патрульной полиции установили, что:

водитель на автомобиле Mercedes-Benz совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia и скрылся с места аварии;

по дороге на улице Луганской он совершил еще одну аварию с автомобилем Audi. Он снова не остановился и поехал дальше.

Во время оформления материалов розыскной ДТП к патрульным подошел человек, который сообщил, что он является работодателем виновника ДТП. Последний взял машину из автосервиса без его ведома. Связавшись с мужчиной, он сообщил, что автомобиль Mercedes-Benz загорелся,

– объяснили правоохранители.

Полиция нашла 35-летнего гражданина и он был пьян. Работник автосервиса рассказал, что употреблял алкоголь после аварий и согласился пройти проверку.

В крови работника автосервиса нашли 1,51 промилле алкоголя.



Во Львове работник СТО взял без разрешения Mercedes-Benz клиента / Фото патрульной полиции

В полиции рассказали, что в отношении виновника аварий уже вынесли постановление за управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким транспортным средством. Также в отношении него составили 5 протоколов:

по части 4 статьи 130 – употребление алкоголя после совершенной аварии или после остановки и до проверки уполномоченным лицом;

два протокола по статье 124 о нарушении правил дорожного движения, что привело к аварии;

два протокола по статье 122-4 об оставлении места аварии.

Дело уже передали следователям.

Кстати, в начале июля во Львовской области произошла авария, в которой столкнулись автобус и микроавтобус. Причины ДТП не сообщили. К сожалению, там были ранены люди.