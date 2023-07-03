В Киевской области нашло тело несовершеннолетней девушки: говорят о самоубийстве

В отдаленной лесополосе города Васильков Киевской области украинцы натолкнулись на ужасную находку. Там около 3 часов ночи обнаружили мёртвой несовершеннолетнюю девочку.

Об этом около 12:45 сообщили сами же правоохранители. А также добавили, что ребенок совершил самоубийство.

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Девочке могло быть не больше 13 лет

Также в полиции отметили, что правоохранители Киевщины устанавливают все обстоятельства происшествия. И пока полиция это устанавливает, в соцсетях распространилась неподтвержденная информация, что мертвым могли найти ребенка не старше 13 лет.

Как сообщают пользователи сети, ее обнаружили повешенной. Перед своей смертью несовершеннолетняя могла оставить записку, подтверждающую версию о самоубийстве. Однако заметим, никаких подтверждений этой информации нет.

В Польше мама убила не только себя, но и несовершеннолетнего сына

В конце июня на пароме, следовавшем из Польши в Швецию, произошел другой ужасный случай, попавший на камеры видеонаблюдения. Там на палубе 36-летняя мама сначала обняла своего 7-летнего сына, после чего вместе с ребенком соскочила в воду.

В этот момент расстояние до воды достигало около 20 метров, поэтому удар о поверхность моря можно сравнить с ударом об асфальт. И женщина, и ребенок получили значительные травмы, поэтому хотя их в итоге удалось вытащить из воды и доставить в больницу, они оба погибли.

Как сообщили очевидцы трагедии, перед смертью женщина выглядела так, будто была на грани физических и психических сил. Ее сын имел инвалидность, и по данным СМИ, все указывало на то, что трудности ухода за ребенком легли на плечи только мамы.

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