На Київщині знайшло тіло неповнолітньої дівчини: кажуть про самогубство

У віддаленій лісосмузі міста Васильків, що на Київщині, українці натрапили на жахливу знахідку. Там близько 3 години ночі виявили мертвою неповнолітню дівчинку.

Про це близько 12:45 повідомили самі ж правоохоронці. А також додали, що дитина вчинила самогубство.

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Дівчинці могло бути не більше 13 років

Також у поліції зазначили, що наразі правоохоронці Київщини встановлюють всі обставини події. І поки поліція це встановлює, у соцмережах поширилася непідтверджена інформація, що мертвою могли знайти дитину не старше 13 років.

Як повідомляють користувачі мережі, її знайшли повішеною. Перед своєю смертю неповнолітня могла залишити записку, що підтверджує версію про самогубство. Однак, зауважимо, жодних підтверджень цій інформації немає.

У Польщі мама вбила не лише себе, а й неповнолітнього сина

Наприкінці червня на поромі, що прямував з Польщі до Швеції трапився інший жахливий випадок, що потрапив на камери відеоспостереження. Там на палубі 36-річна мама спершу пригорнула свого 7-річного сина, після чого разом з дитиною зіскочила у воду.

У цей момент відстань до води сягала близько 20 метрів, відтак удар об поверхню моря можна порівняти з ударом об асфальт. І жінка, і дитина зазнали значних травмувань, тож хоч їх врешті вдалося витягнути з води та доправити до лікарні, вони обоє загинули.

Як повідомили очевидці трагедії, перед смертю жінка виглядала так, ніби була на межі фізичних і психічних сил. Її син ж мав інвалідність, і за даними ЗМІ, все вказувало на те, що труднощі догляду за дитиною лягли на плечі лише мами.

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