Поліція повідомила, що, за словами очевидців, чоловік вистрибнув з вікна 9 поверху. Самі ж місцеві мешканців у соцмережах написали, що нібито мешканець Обухова кричав про Росію та Люцифера, а тоді викинувся з вікна.

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Що відомо про інцидент в Обухові

До Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від очевидців — чоловік вистрибнув з вікна 9 поверху,

– розповіли у поліції Київщини.

За їхніми даними, чоловік від отриманих травм помер на місці ще до того, як приїхала швидка допомога. Відомо, що він був мешканцем Обухова.

У поліції пояснили, що наразі розслідують справу та з'ясовують всі обставини трагічного випадку.

Варто зазначити, що місцеві мешканці в соцмережах написали, що чоловік буцімто ще від ранку 24 квітня кричав про Росію та Люцифера. Тільки після того викинувся з вікна.

Проте, варто зазначити, що ані офіційного підтвердження інформації щодо поглядів чи психічного здоров'я чоловіка, ані її спростування наразі немає.

На Київщині дитина вчинила самогубство

У селі Стрітівка Київської області 12-річна дитина могла вчинити самогубство. Жінка знайшла свого сина мертвим на горищі будинку.

Поліція Київської області 12 квітня повідомила, що правоохоронці з'ясовують обставини загибелі підлітка.

Шановні батьки, пам'ятайте, небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Будьте уважні та не залишайте своїх дітей наодинці в критичних ситуаціях. Приділяйте однакову увагу усім дітям в родині,

– закликали у поліції.

Тоді поліція закликала батьків приділяти особливу увагу вихованню та дозвіллю дітей.